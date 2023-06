Cuánto cuesta viajar a ver a Messi en el Inter Miami CF

jueves 08 de junio de 2023 | 11:45hs.

Con la incógnita respecto al siguiente paso en la carrera de Lionel Messi develada, los hinchas argentinos se lanzaron a los portales de agencias turísticas con el fin de calcular y, en lo posible, concretar el deseo de ver al capitán de la selección campeona de Qatar 2022 en acción. La mudanza de “la Pulga” a Inter Miami acerca a la Argentina la distancia para los peregrinos que quieren acercarse a uno de sus partidos y el hecho de que la conexión con la ciudad de la Florida sea una de las más populares para el mercado local hace mucho más fácil todo.

Según portales turísticos consultados por Infobae, Miami nunca cae del podio entre los destinos más buscados y más comprados por los argentinos. Es podio suele ser compartido con Madrid y Río de Janeiro. Independientemente de lo que suceda en el mundo del fútbol, esas tres ciudades suelen ser las principales para los turistas argentinos.

Pero la oficialización de la llegada de Messi a Inter Miami CF, el equipo de la Major League Soccer (MLS) propiedad de David Beckham, torció la balanza en favor de esta última ciudad.

“Ayer fue top 1 en búsquedas Miami. No es algo poco habitual, pero por ejemplo el miércoles pasado estaba en top 3. En términos absolutos, sin embargo, se mantiene en los mismos valores de siempre”, dijo Paula Cristi, gerente general de Despegar Argentina.

¿Cuándo debuta Messi en Inter Miami?

No hay fechas seguras todavía. Pero hasta el momento, el debut de Messi en Inter Miami está previsto para el 21 de julio próximo ante el Cruz Azul de México. Es la que, se estima, será la fecha de su primer partido con su nuevo equipo. Aunque no esté confirmada oficialmente, los fanáticos ya se lanzaron a comprar y los precios de los tickets se dispararon.

Ese partido, sin embargo, no se jugará en Miami. El equipo esrtá construyendo su propio estadio, por lo que hasta ahora hace de local en la ciudad vecina de Fort Lauderdale.

Entonces, la fecha sería el 21 de julio del 2023, a las 8:00 pm hora local. El estadio será el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

¿Cuánto cuesta viajar a ver a Messi?

Con las abundantes conexiones que existen entre Buenos Aires y Miami, conseguir pasaje no es difícil. Y, aunque los precios no son bajos, en comparación con otros destinos internacionales la ciudad de la Florida no se destaca por ser un destino caro.

Desde Despegar, dijeron a Infobae que cuentan con infinidad de paquetes y vuelos disponibles para estar presente el 21 de julio. De las disponibles hoy, la más barata es el vuelo más estadía para dos personas por $827.790 total, o $413.895 por persona. Son precios que incluyen Impuesto PAIS y percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales propias del dólar turista.

“En Avantrip, el paquete más barato para 2 personas está $1.082.397, incluyendo vuelos, hotel y seguros para los viajeros”, dijo Erika Schamis, directora de producto de Almundo a este medio. La variedad también es grande en esa agencia de viajes porque la oferta hotelera es enorme. Y se puede ahorrar algo en el precio final dejando de lado el seguro médico, todo un riesgo si se tienen en cuenta los costos de imprevistos de salud en los EEUU, aclaran en la empresa.

¿Cuánto cuesta la entrada para el debut de Messi con el Inter Miami?

Además del sitio oficial de la Leagues Cup, hay varios sitios webs que están vendiendo tickets. Seatgeek, SubHub entre otras son algunas de las plataformas en las que puedes buscar.

El ticket más barato, según Seatgeek, está en 341 dólares, lo que se acerca a $165.044 pesos argentinos al tipo de cambio libre (si se toma dólar turista, en cambio, la cuenta llega a $172.205 por entrada). Mientras tanto, el asiento mayor costo ronda los 8,800 dólares, lo que significa que habría que desembolsar más de $4,4 millones.