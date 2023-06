Brasil e Israel abren los cuartos del Mundial sub 20

sábado 03 de junio de 2023 | 6:01hs.

Los cuartos de final del campeonato mundial sub 20 de la Argentina se iniciarán esta tarde, desde las 14.30, con el encuentro que disputarán Brasil e Israel en el estadio Del Bicentenario de San Juan.



El Scratch viene de golear a Túnez en octavos de final por 4-1, mientras que Israel consiguió una agónica clasificación ante Uzbekistán.



La Copa del Mundo, que ya no cuenta con la selección de Javier Mascherano, continuará con el mano a mano entre Colombia e Italia.



El duelo entre sudamericanos y europeos también se jugará en San Juan, pero a partir de las 18.



Los cafeteteros no tuvieron problemas en octavos ante Eslovaquia, a la que golearon por 5-1, mientras que la Azzurra tuvo que batallar bastante ante Inglaterra para derrotarla por 2-1.



El cuadro de cuartos de final se completará mañana con otros dos partidos en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



Desde las 14.30, Corea del Sur, que eliminó en octavos a Ecuador por 3-2, se medirá frente a Nigeria, verdugo de Argentina en la instancia anerior.



Por su parte, Estados Unidos, que vapuleó 4-0 a Nueva Zelanda, se medirá frente a Uruguay por 1-0. El juego se disputará desde las 18.