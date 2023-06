Miriam Lapchuk, cuatro décadas de trayectoria en Ciencias Económicas

viernes 02 de junio de 2023 | 11:02hs.

Miriam Noemí Lapchuk, nació en Los Helechos, Oberá, hija de Sonia Kalitko y Pedro Lapchuk. Tiene 3 hijos, cuatro nietos y un quinto en camino. Hoy, a sus 62 años hace un repaso por su vida personal y profesional, de la que se siente agradecida a Dios, sus padres, familia y amigos por “lo que llegó a ser”. Egresó de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la ciudad de Resistencia, Chaco para luego regresar a la tierra colorada.

Desde el año 1988, hasta la fecha, tiene y está al frente de su estudio contable en Comandante Andresito, donde se asentó. También, como parte de su historia de vida, fue fundadora y hoy presidente del Club de Leones Almirante Brown, además de haber ocupado distintos cargos en el Leonismo.

A lo largo de su vida, además se desempeñó como docente, carrera de la cual ya está jubilada. Ocupó cargos en distintos establecimientos educativos de Jardín América y Andresito. Dos localidades, donde también estuvo al frente de la secretaría de hacienda, tesorería y fue contadora municipal.

Orgullosa de cumplir 40 años de ejercicio de la profesión, Lapchuk remarcó que desde que egresó de la carrera comenzó a trabajar y el 90% de su trayectoria profesional la desarrolló en la localidad de Andresito.

En base a su experiencia, expone que para contar con un escenario ideal que permita ejercer la profesión adecuadamente, “deberíamos contar con estabilidad económica y política en el país como para que no nos dejen locos. Cambian constantemente las leyes, sacan una moratoria, por razones políticas emiten otra. Modifican las maneras de liquidar los impuestos, lo que genera que nosotros (los profesionales) no tengamos descanso, no se pueda planificar los tiempos de trabajo. Sos el 100% del tiempo profesional y casi no queda espacio como persona, mamá, ciudadana. Los vencimientos nos matan”, insistió.

Desde su punto de vista, Miriam asevera que “en cuanto a la opción de ejercicio profesional liberal o independiente, el Contador Público actúa como asesor, consultor, auditor, síndico o auxiliar de la justicia, en temas específicos que la organización le requiera”.