Xavi brindó detalles de la negociación de Barcelona con Lionel Messi y advirtió: “Decidirá su futuro la próxima semana”

viernes 02 de junio de 2023 | 10:15hs.

La temporada está próxima a culminar y todos los caminos conducen a que Lionel Messi abandonará el Paris Saint Germain. Varios equipos se encuentran al acecho para contratarlo, como el Al Hilal de Arabia Saudita (la oferta lo convertiría en el deportista mejor pagado del planeta) o el Inter Miami. También aparece Barcelona, donde es considerado uno de los máximos ídolos de la institución.

Los catalanes, sumergidos en una crisis económica, deben conseguir el visto bueno de La Liga para poder avanzar por el argentino. Dentro de los movimientos que deberán realizar tendrán que bajar su masa salarial y vender a algunos de sus futbolistas.

Sin embargo, el director técnico Xavi, de gran relación con la Pulga, se mostró optimista durante una entrevista con Mundo Deportivo. Ante la ola de rumores con respecto al futuro del capitán de la selección argentina, el estratega remarcó que “lo veo igual que siempre. Ya he dicho muchas veces, él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Él acaba la temporada allí, tiene mucho respeto para el Paris Saint-Germain, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en en el alto nivel y que si viene al Barça, lo que queremos la mayoría o todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas, estoy convencido de que va a ir bien”.

Durante la charla, el DT sostuvo que “en cuanto al tema futbolístico, depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. Yo soy el responsable del staff, tiene toda la confianza y toda la ilusión del staff para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia”. Por otra parte, confesó que en el club confían en tener controlado el tema del salarial del astro y que “si es el entrenador es el que tiene que dar el OK para que venga, tiene el OK al 100 por ciento”.

Xavi también se animó a explicar en qué sectores del campo se imagina a Messi dentro de su Barcelona: “Pues en muchas posiciones se puede adaptar de interior, puede jugar de extremo, puede jugar como mediapunta, puede jugar como falso nueve, donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero sí veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo te lo da siempre”.

“Leo también es un líder natural, se adaptaría perfectamente a las circunstancias, ha sido capitán de este club, ha sido el mejor jugador de la historia y evidentemente de este club. No habría ninguna duda, insisto y repito, por el entrenador tiene las puertas abiertas al 100%”, manifestó el entrenador luego de las salidas de dos baluartes y referentes como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Al ser consultado sobre el diálogo fluido que mantienen, producto de la amistad que forjaron tras varios años como compañeros de equipo, esbozó: “Que la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”.

No obstante, advirtió que en caso que no se pueda concretar su vuelta “no cambia nada. Yo he sido muy claro con él, con la dirección deportiva, con Mateu (Alemany), con Jordi (Cruyff) todavía hasta que termine su contrato. Con el presidente también hemos hablado de las piezas que creo que faltan y no tienen nada que ver. Se incorpore Leo o no. Es independiente de eso”.