Aguas residuales en El Brete: “No hemos recibido información oficial de lo sucedido por parte de ningún ente”

martes 30 de mayo de 2023 | 10:36hs.

“Nosotros no hemos sido comunicados oficialmente del inconveniente, actuamos de oficio porque hemos visto lo que sucedía”, manifestó el intendente de la ciudad de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, sobre la ruptura de un caño de la red cloacal, el cual afecta gran parte de la bahía El Brete.

“Desde un primer momento hicimos el control del agua y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Bromatología viene trabajando en el control del agua en forma permanente, ha seguido todo el proceso de reparación que se ha venido llevando a cabo”, señaló el intendente que volvió a remarcar “no hemos recibido información oficial de lo sucedido por parte de ningún ente, ni de Samsa ni del Eprac, todo lo que se ha hecho en forma muy extraoficial. Hay que oficializar los problemas, poner sobre la mesa y oficializarlas”.

Cabe recordar que el pasado sábado 13 de mayo la Municipalidad de Posadas suspendió las actividades náuticas en el balneario de El Brete debido a la aparición de material fecal en las aguas del río Paraná. Luego se confirmaría que eso se debía a la rotura en las cañerías del sistema de red cloacal.

A raíz de lo sucedido, Samsa, comenzó con los trabajos de reparación del desperfecto, sin embargo a poco más de 15 días de haber comenzado los trabajos, aún no autorizaron las actividades náuticas.

“Nosotros fuimos lo suficientemente prudente para trasladar esta situación a los clubes náuticos que en parte han respetado y en parte no lo han respetado. Se ha notificado que la calidad del agua no era la adecuada para las prácticas deportivas y muchos han bajado al río a hacerlo”, indicó y agregó “en estos casos, tenemos que actuar en forma solidaria y responsable, la Municipalidad hace los controles del agua y ha alertado a cada club de la situación, luego cada uno se hace responsable por la gente que ha permitido que bajará a hacer prácticas deportivas en un lugar donde no estaba apto”.

De ahora es más según lo manifestó el intendente, la comuna pedirá informes de cómo está la situación, además realizarán un seguimiento de las estaciones de bombeo de tiene la ciudad. “Hay que hacerle un seguimiento a todas las cosas, más que nada a los servicios que generan problemas para la salud, tenemos que tener mucho cuidado con el agua y la cloaca donde el municipio tiene que estar muy cerca para prevenir las cosas que por ahí puedan originar daños en la salud de la gente”, sentenció.