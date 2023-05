El Japonés tuvo premio al final

martes 30 de mayo de 2023 | 6:06hs.

El Japonés logró un triunfo agónico ante un complicado Centro Bancario, que no aguantó hasta el final. Foto: Prensa Tokio

Tokio se guardó lo mejor para el final. A los misioneros les tocó sufrir, fueron detrás de Centro Bancario durante todo el encuentro, pero en el último minuto lo dieron vuelta y ganaron 77-75 el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la división NEA-Litoral de la Liga Federal de básquet.



El Japonés buscará cerrar su llave el viernes, cuando reciba al conjunto de Gualeguay en Posadas, en el segundo juego de un mano a mano que promete ser emotivo hasta el final.



Luego de un primer cuarto muy parejo, el conjunto de la Tierra Colorada sacó una luz de ventaja y se fue arriba al primer descanso por un triple. El Japonés se mantuvo al frente 20-17.



Pero en los segundos 10 minutos el dueño de casa ajustó detalles, sobre todo en defensa y logró bajar el goleo de los misioneros, que apenas pudieron marcar16 puntos y cayeron en ese parcial por 25-16. De esta manera, los entrerrianos pasaron al frente por 42-36 y se fueron al descanso largo con la máxima ventaja en el encuentro.



El ida y vuelta del partido no cambió tras el regreso de la acción. Fue palo y palo y los entrerrianos se empeñaron en mantener su ventaja. Pese a los intentos de Tokio, el conjunto misionero no pudo descontar la diferencia en el marcador y se fueron al último descanso con Centro Bancario arriba por 63-57.



Pero el arranque del último cuarto fue prometedor para Tokio. El Japonés fue efectivo y llegó a la igualdad en 65 a falta de 7 minutos para el final del partido.



Después, ambos entraron en una mala racha y en cuatro minutos anotaron apenas 8 puntos entre los dos. El que sacó ventaja fue el dueño de casa, que se puso 72-68 a falta de 2.56 para el final del juego.



A Tokio le tocó correr casi todo el partido desde atrás en el marcador y eso le pasó factura en los últimos minutos. Centro Bancario se aferró a esa diferencia de cuatro puntos e intentó mantenerla. Cuando quedaba un minuto en el reloj, Ariel Romero marcó un triple que puso a uno a Tokio (74-73).



El suspenso se hizo presente en todo su esplendor en los últimos segundos. Los entrerrianos tuvieron la chance de escaparse con dos tiros libres, pero fallaron el segundo. Santiago González encaró, le cometieron falta y convirtió. El experimentado pivote marcó el libre y puso a Tokio al frente (76-75) a 23 segundos del final.



Centro Bancario pidió minuto. Falló el intento y el rebote lo tomó Mateo Viana, quien recibió una nueva falta. El pibe convirtió el primero, erró el segundo, pero al local no le dio el tiempo para llegar a la igualdad y Tokio logró un triunfo agónico.



El Japonés se puso al frente de la serie, que tendrá su segundo capítulo el viernes por la noche en el estadio Jorge Yamaguchi de Posadas. De ganar, el conjunto de la Tierra Colorada se meterá en la siguiente ronda de la Liga Federal de básquet.