Está en marcha el programa para los que adeudan materias del secundario

martes 30 de mayo de 2023 | 2:00hs.

Se presentó ayer el programa “A Estudiar”, destinado a aquellos alumnos que finalizaron la secundaria, pero que aún adeudan materias para obtener su título y así continuar con sus estudios de niveles superiores o bien poder conseguir un trabajo formal.



Según dieron a conocer desde el programa, fueron relevadas 155 escuelas de gestión estatales, urbanas y rurales con más de 8.626 estudiantes inscriptos.



Si bien la prioridad la tendrán los jóvenes, todas las personas que hayan egresado desde el 2016 en adelante y deseen finalizar sus estudios, pueden acercarse a la institución educativa en cual cursaron el último año e inscribirse al programa.



“Este programa apunta específicamente al regreso efectivo de los estudiantes a la educación”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, la subsecretaria de Educación, Rosana “Cielo” Linares.



Los estudiantes que estén dentro del programa recibirán tutorías, donde docentes tutores trabajarán junto a los profesores de las escuelas para realizar seguimiento y establecer acuerdos didácticos y criterios de evaluación para los exámenes. Estas tutorías durarán tres meses consecutivos, donde los estudiantes harán horas extras además de su carga escolar habitual, y esta cursada estará enfocada en los temas y habilidades de las materias adeudadas.



El resultado es que en las escuelas donde se implemente este programa se organizará un sistema de acompañamiento al que los estudiantes deberán asistir regularmente para realizar consultas, identificar dificultades en el estudio y recibir monitoreo respecto a su proceso de aprendizaje.



Los tutores, o docentes de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles (Date), ayudarán en la preparación y acreditación de las materias adeudadas y/o últimos módulos correspondientes al nivel medio.



“Las fechas de encuentro con docentes y acompañamiento de trayectorias, va a comenzar la semana que viene de manera organizada para que cada alumno pueda presentarse y rendir esas materias que adeuda; la presentación y el examen de esas materias son de múltiples estrategias, no únicamente será un tribunal, sino que siempre serán tres docentes que van a evaluar, pero con distintas estrategias”, explicó Linares.



“El propósito final de todo esto es que efectivamente estos jóvenes obtengan sus títulos secundarios, en comparación al año pasado en el cual el programa se llamaba ‘Egresar’; este programa suma a estudiantes que actualmente están en el último año de la secundaria y que tienen más de cuatro o cinco espacios curriculares que no aprueban”, añadió la subsecretaria de educación. En tanto, no están contemplados los alumnos de la modalidad técnica dada la especificidad de sus contenidos.



Por último, Linares indicó que uno de los objetivos del programa tiene que ver con los plazos para que el estudiante continúe con la educación superior, pero “también tiene que ver con por ejemplo la posibilidad de un trabajo en blanco o que le paguen el título secundario en algunos trabajos y que el proyecto de vida no quede pausado por las materias que adeuda, sino que siga estudiando o retomar los estudios de eso que querían ser”.

En cifras

155Escuelas de gestión estatales, urbanas y rurales fueron relevadas en la provincia para ser parte de este programa nacional.