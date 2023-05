La Salud de Karina preocupa a sus fans

viernes 26 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Karina la Princesita reconoció los últimos días estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, ya que sufre depresión. La cantante reveló que tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales que la ayudaron mucho durante los últimos meses. Y en una nota a Socios en el espectáculo brindó más detalles de la situación que atraviesa desde hace un tiempo.

En medio de este panorama, en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram reveló un nuevo episodio vivido: “Estoy por irme a dormir, terminando un show hermoso en Sáenz Peña. Les quiero agradecer a todos por acompañarme”, dijo. “Hoy la pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible. Me estoy ocupando, les agradezco por tanto cariño”, cerró.