Con 70 equipos se pondrá en marcha mañana el Rally Integración

jueves 25 de mayo de 2023 | 16:53hs.

La segunda fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de Puerto Rico, Capioví y Garuhapé, tiene 70 equipos anotados entre autos, motos y cuatriciclos.

Después de 16 años se vuelve a reeditar el Rally Integración, uniendo a las tres localidades y las expectativas en la previa eran muchos y se anunciaban varios regresos y debut con presencia de pilotos de toda la provincia, Corrientes, Formosa y Buenos Aires.

Regresos y expectativas

En la categoría Hibrida, la más potente del Misionero de Rally se dará el regreso de Hugo "Mono" Stanganelli, quien estará con el Ford Ka y llevará de navegante a Javier Suárez, quien también vuelve a competir.

También se dará el regreso del eldoradense Rodrigo "Pipo" Durán, quien estará estrenando un flamante Ford Ka Viral. Otro que se sumará será el correntino Víctor Romagnoli-Fabio Bloch con el VW Gol Power. Así serán 6 las máquinas de la categoría Hibrido, marcando un récord para la nueva categoría.

En el Grupo A, se dará el debut de Alan Bravo, hijo de Carlos y correrá en su ciudad natal para homenajear a su padre, quien será reconocido el domingo como uno de los pioneros del rally de Puerto Rico. Bravo estará sobre el Renault 18 del Montiel Competición y llevará de navegante a su novia Belén Pérez.

Además el Grupo A verá los retornos de, Seudónimo Campera-Marcelo Cantero con el Fiat Palio, atendido por el Ariel Competición; del formoseño Gabriel Bobadilla con el VW Gol del Romagnoli Competicion y del binomio de Aristóbulo del Valle integrado por René Weiss-Agustina Weiss.

En la N2 Light habrá dos debutantes que vienen de correr en Moto. Uno es el piloto de Leandro N. Alem Sebastián Otto, quien dejará las motos y pasará a correr con el VW Gol ex Christoper Werner. Otto, quien ya fue navegante, debutará como piloto y llevará de navegante a Juan Iasinski, quien correrá su primera carrera.

"La primera prueba fue todo bien, empezando aflojar el motor, la nueva caja y probando suspensión y frenos que tiene todo nuevo. Es todo nuevo para mi. Vamos a seguir llevando el #88 y voy con #288", explicó Otto

El otro es Lucas Horianski, quien estará con el Ford Ka del Charaí Rally Competición y hará debutar a Jorge Lutty como navegante.

"Siempre quise correr en auto, pero no había auto y despuntábamos el vicio en la moto. Ahora salió la posibilidad y vamos con muchas expectativas", indicó Horianski.

Regresará a la actividad Alejandro Garzón Maceda-Rocío Garzón Maceda, que estarán con VW Gol Trend.

En la AZ Light retornará el piloto de Aristóbulo del Valle Darío Bazyluk, quien llevará de navegante a César Ulrich en el Renault 18 atendido por Nino Frey.

En la N6, la dupla de Santa Rita, Yeisson Fredrich-Richardt Fredrich estrenará un flamante VW Gol que armó el Santa Rita Rally Team.

Mientras que Yonas Muller dejará el VW Gacel y se subirá al VW Gol que corrió hasta el año pasado Yunior Boher.

Regreso de campeón

En la N3 regresará el campeón José Luis Stellmazchuk, quien estará corriendo con Mauro Kondratiuk y luciendo el 501 en el VW Gol Trend, que será atendido por Luis Kondratiuk.

En la misma categoría volverá el montecarlense Nelson Waidelich con el VW Gol que atiende el Bodo Competición.

En los Quad se darán los retornos de la piloto de Dos de Mayo Jehodaia Luzne y el piloto de Puerto Iguazú Mani Dornelles, quienes volverán estarán en la categoría Quad Pro y sus máquinas serán atendidas por el Team Bogado.

"Vamos a ir a participar más que nada, a divertirnos esta fecha. Me motivó en realidad para largar Puerto Rico que no conozco los caminos y me contaron que son muy lindos, así que quiero largar por esa cuestión", indicó Luzne.

Por su parte Mani Dornelles comento "la idea es pasar un lindo fin de semana, completar todas las etapas y obviamente hacer todo lo mejor posible para llevarnos el primer puesto".

Comienza mañana

El viernes se dará la llegada de los equipos que montarán sus talleres rodantes en la Plaza del Colono frente a la Parroquia San Alberto Magno. Desde las 12 se habilitarán la administrativa definitiva, técnica previa y se habilitarán los caminos para reconocimiento con autos particulares.

El viernes por la noche, desde las 20, la actividad comenzará con la disputa de un Súper Prime nocturno en la avenida Costanera de Puerto Rico, el mismo trazado servirá, el domingo a la tarde, para la 3ra fecha del campeonato provincial de Súper Prime. La entrada será libre y gratuita.

El sábado el primer tramo se largará a las 9.28, en Capioví y finalizará en Puerto Rico y se repetirá en tres oportunidades. El segundo tramo se va a largar a las 10.01 en Puerto Rico y finalizará en Garuhapé y se repetirá en dos oportunidades. El domingo se repetirán los mismos tramos. El primer tramo se recorrerá en dos oportunidades y el segundo tramo se realizará una sola vez.

Cronograma

VIERNES

12 a 18: Administrativa definitiva

12 a 18: Caminos habilitados para reconocimiento.

12 a 18: Técnica Previa.

18: Apertura Parque Cerrado.

19,30: Cierre Parque Cerrado.

19: Reunión Obligatoria de Pilotos con autoridades de la prueba.

20: Largada Súper Especial

SÁBADO

6 a 8: Caminos habilitados para recorrido

7 a 9: Verificación Técnica de Vehículos Observados.

9: Partida del primer auto del Parque de Asistencia.

9,28: Largada P.E 01 Capioví-Puerto Rico (I)

10,01: Largada P.E 02 Mbopicuá-Garuhapé (I)

12,19: Largada P.E 03 Capioví-Puerto Rico (II)

12,52: Largada P.E 04 Mbopicuá-Garuhapé (II)

15,10: Largada P.E 05 Capioví-Puerto Rico (III)

1ª Etapa: 64.780 metros de Pruebas Especiales y 62.220 metros de Enlaces

DOMINGO

07,50: Ingreso de tripulaciones a parque cerrado

08: Partida del primer auto desde parque cerrado

8,35: Partida del primer auto desde Parque Asistencia.

8,58: Largada P.E 06 Capioví-Puerto Rico (IV)

9,31: Largada P.E 07 mbopicuá-Garuhapé (III)

11,49: Largada P.E 08 Capioví-Puerto Rico (V)

2ª Etapa: 39.300 metros Pruebas Especiales y 40.750 metros de Enlaces

13.30: Largada 3ª fecha del Súper Prime en la Costanera de Puerto Rico (horario tentativo)