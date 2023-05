Marcharon por la periodista radial asesinada en Corrientes

martes 23 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Allegados de la reconocida periodista correntina Griselda Blanco, hallada el último sábado sin vida y con signos de haber sido golpeada en su casa de Curuzú Cuatiá, realizaron una marcha en la tarde de ayer para reclamar por Justicia y pedir que se investigue las causas que tienen por ahora como único sospechoso a su ex esposo.



La concentración que reunió a hombres, mujeres y niños comenzó a las 17 en la Plaza General Belgrano, situada en las calles Lavalle y Pago Largo, de la localidad mencionada.



“Justicia, basta de mafia” y “basta de abuso de poder”, fueron algunas de las frases que se podían observar en los distintos carteles que sostenían los manifestantes, acompañados de gritos que reclamaban que el abuso de poder debería terminar. A su vez, ya enfrente de la comisaría local, todos los vecinos se apostaron y se unieron con el grito de “asesinos”, dirigidos a los policías presentes.



Lo último, en alusión a que creen que el fallecimiento de la periodista pudo tener que ver por los temas críticos que ella publicaba, donde apuntaba a un caso de abuso sexual que involucraría a un comisario, como un caso de supuesta mala praxis en el hospital local.



Respecto a este último hecho, la muerte de en el nosocomio de Debora Serrano había sido uno de los hechos denunciados por la comunicadora en el programa de radio. Y fue ella misma quien convocó a la manifestación de la víspera, sin poder imaginarse que los vecinos de la localidad también pedirían por su asesinato.



Por otra parte, la fiscal María José Barreiro Sahagun habló sobre los avances del caso. En su comunicación, expresó que la Justicia descartó que el hecho se trate de un suicidio y que se mantiene la hipótesis de homicidio o femicidio, teniendo en cuenta que hasta ahora el único sospechoso es la ex pareja de la víctima. .



En diálogo con Corrientes en el aire, la fiscal Barreiro Sahagun contó que "el hermano de la víctima fue quien encontró la situación. Encontró la escena el sábado de noche. De inmediato nos constituimos en el lugar y se empezó a trabajar".



Ante la consulta de cuáles son las causas de la muerte de Blanco, dijo que "desde el principio manejamos la hipótesis de homicidio, femicidio también, por supuesto. Pero quiero que sepan que barajamos muchas hipótesis, y trabajar con muchas líneas es un trabajo demasiado arduo”, indicó.



“Estos momentos son sumamente importantes para nosotros, para la tarea de recolección de evidencia probatoria. Yo estoy abocada en un cien por ciento a recolectar esto, mantenerlo, protegerlo bajo cadena de custodia para poder llevar a una persona o varias personas, como culpable, como responsable, ante un juez”, explicó la fiscal, agregando que “ese es mi rol en esto. Poder sentar a una persona ante la administración de justicia, y poder acusarlo de lo que sucedió".



En cuanto a la detención de la ex pareja y compañero de radio hasta la actualidad, la fiscal dijo "tengo elementos probatorios suficientes para presentarle eso al juez. Nuestro sistema procesal nuevo hace que la detención la ordene un juez, y yo sin elementos probatorios mínimos no puedo presentar ese pedido al juez".



La fiscal afirmó que se pudo probar que la ex pareja de Blanco habría estado en la vivienda en las últimas horas de vida de la víctima, aunque no puede brindar mayores detalles, ya que trascendió que toda la cuadra cuenta con cámaras de seguridad, y que hay videos que circulan en las redes sociales.



En otro tramo, Sahagun añadió que si bien existe un informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Griselda Blanco, los resultados se van a brindar a los familiares en primer lugar, después de una reunión con el equipo médico forense. Luego se darán esos datos a la prensa.



Fiscalía se encuentra trabajando con Policía Federal y Provincial, y la tecnología específica para el esclarecimiento del homicidio.

Con la información de corresponsalía Santo Tomé