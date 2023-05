Hallaron sin vida al joven que salió a cazar y desapareció

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:03hs.

A raíz de un amplio trabajo de rastrillajes realizado por parte de la Policía de Misiones, ayer hallaron sin vida a un joven de 24 años, que era buscado desde el último viernes. Según fuentes del caso, se había ido de su casa ubicada en el barrio Belgrano, ex ruta nacional 14 de la localidad de San José, para practicar la actividad de la caza.



Se trata de Ricardo Aníbal Ojeda, quien fue encontrado sin signos vitales en el feedlot “El Porvenir”, ubicado sobre la ruta nacional 105, a la altura del kilómetro 23. Los voceros oficiales informaron a El Territorio que se continúan investigando las causas de su muerte.



Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que Ricardo fue encontrado dos días después de haber comenzado los rastrillajes, llevados a cabo por distintas dependencias de la Unidad Regional VII de Apóstoles, para dar con su paradero.



Según las primeras informaciones, el operativo comenzó a partir de la denuncia del padre del joven, identificado como Ramón Ojeda (44), quien se presentó a la dependencia policial en la tarde del pasado 19 de mayo.



En la denuncia, el progenitor manifestó que Ricardo, según su nuera, se había retirado de su domicilio el miércoles, expresando que iría a cazar animales silvestres en una zona cercana. No obstante, el denunciante indicó que desde ese momento no regresó y que no sabían dónde podría estar.

Intervino en el caso el juez Juan Manuel Monte. Foto: Policía de Misiones

Ante la consulta de las características de su hijo, el denunciante lo describió como un joven de contextura delgada, estatura de 1,80 metros aproximadamente, tez trigueño, cabello color negro, ojos color marrón. A su vez, relató que al momento de ausentarse vestía jeans azul, remera roja, campera de buzo negra y alpargatas negras, llevando su billetera con documentaciones personales.



De inmediato, y con los datos brindados por su familiar, comenzaron los trabajos correspondientes para dar con el paradero de Ricardo.



Finalmente, el desaparecido fue hallado sin vida, en un campo privado, cerca de las 16 de ayer.



Ante el hallazgo, se hizo presente el médico de turno y personal de la Policía Científica UR-VII, para realizar los trabajos de rigor. Según fuentes del caso, en las primeras observaciones realizadas, el cadáver no presentaba lesiones visibles.



Intervino en el caso el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, quien dispuso que el occiso sea llevado a la morgue judicial de Posadas, para que se realice la autopsia correspondiente para determinar la causa de su fallecimiento.