Take Away Market: en plena costanera posadeña abrió "POP"

sábado 20 de mayo de 2023 | 18:06hs.

Posadas da la bienvenida al nuevo y revolucionario local comercial llamado POP. Ubicado estratégicamente en plena costanera de Posadas, POP ofrece una experiencia de compra única que combina conveniencia y variedad para satisfacer las necesidades de todos los clientes.

POP se destaca por su amplia gama de productos, al igual que un quiosco tradicional, pero con un toque moderno. Desde alimentos frescos y bebidas hasta artículos de primera necesidad, los clientes pueden encontrar todo lo que necesitan en un sólo lugar. Además, la selección de productos se actualiza constantemente para garantizar la disponibilidad de los productos más solicitados por los clientes.

Una de las características más destacadas de POP es su enfoque en la comodidad y la tecnología. Los clientes pueden realizar pedidos directamente desde su celular, lo que elimina la necesidad de hacer filas o esperar. No hay un mínimo de compra, lo que permite a los clientes comprar lo que deseen sin restricciones.

“En Pop queremos satisfacer todas las necesidades de la gente. A la derecha está el acceso para vehículos, la idea es incorporar tecnología que le permita al conductor hacer el pedido mucho antes de venir y poder hacer un stop and go, donde un colaborador nuestro le acerque las cosas al auto. Es una etapa próxima a implementar eso. No hay un mínimo de compra y lo que queremos es estar totalmente vinculados con nuestros clientes. Sabemos sus necesidades actuales y estamos para brindarles el mejor servicio”, expresó Fabrizio Rivarola, responsable de Pop.

La comodidad no se limita solo a la realización del pedido. POP ha habilitado un amplio playón de estacionamiento para sus clientes, donde pueden estacionar sus vehículos de forma segura y conveniente. Una vez que se realiza el pedido, el equipo de POP lleva los productos directamente al automóvil del cliente, sin que este tenga que bajarse del mismo. Esta característica es especialmente útil para aquellos que tienen prisa o desean evitar las inclemencias del clima.

Con la apertura de este primer local en la costanera de Posadas, los fundadores de POP tienen grandes planes para el futuro. Su objetivo es replicar este modelo de negocio en todos los barrios de la ciudad, brindando a los residentes la comodidad de contar con un local POP cercano a sus hogares. Además, tienen planes de expansión en toda la provincia, para llevar esta experiencia única a todos los rincones.

La apertura de POP marca un hito importante en la industria minorista de Posadas y demuestra que la innovación y la conveniencia pueden ir de la mano. Ahora, los habitantes de la ciudad pueden disfrutar de una experiencia de compra más cómoda y ágil, sin importar dónde se encuentren. La revolución comercial llegó a Posadas con el nombre de POP, y promete cambiar la forma en que los clientes realizan sus compras.