Nadal anunció que no jugará Roland Garros y dijo que el 2024 será el último año de su carrera

jueves 18 de mayo de 2023 | 13:15hs.

Rafael Nadal anunció este jueves que no jugará Roland Garros 2023 debido a su severo cuadro físico que, además, lo obliga a tomarse una licencia del deporte por varios meses con un objetivo primordial: “Dedicarme a la recuperación completa para tratar de volver y que 2024 sea el último año de mi carrera”.

Acompañado por su familia y un gran número de periodistas, el mallorquín brindó una conferencia de prensa en su Academia de tenis, en la que hizo un repaso de sus últimos años en el tenis y lamentó los límites que le ha puesto su físico. “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”.

Las declaraciones más destacadas de Rafael Nadal

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”.

“Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”.

“No voy a esta en Roland Garros. No voy a jugar en unos meses. Mi intención es que 2024 sea mi último año”.

Rafael Nadal en conferencia de prensa:

- “ Un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva”.

- “ No voy a poner una fecha de regreso”

- “ Mi objetivo es intentar parar para intentar encarar el último año de mi carrera deportiva” pic.twitter.com/jKCPn8A0OH — 222 (@Laliborsieri) May 18, 2023

Las estadísticas principales de Rafael Nadal

Títulos ganados en single: 92 (11 en dobles)

Finales disputadas en single: 38 (4 en dobles)

Partidos jugados en toda su carrera: 1288 (ganó 1068, perdió 220)

Dinero oficial ganado en el marco de la ATP: $117.126.010

Todos los títulos de Grand Slam de Rafael Nadal

Abierto de Australia (2): 2009, 2022

Roland Garros (14): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Wimbledon (2): 2008, 2010

US Open (4): 2010, 2013, 2017, 2019

Todas las lesiones de Rafael Nadal en su carrera

2003: Lesión en el hombro izquierdo. Se pierde Roland Garros 2003

2003: Dolores de espalda durante la final del Abierto de Australia

2004: Fisura por estrés del escaloides. Se pierde los Juegos Olímpicos de Atenas

2006: Tendinitis inserción del cuádrices en el tendón cuadricipital

2007: Lesión menor en la inserción del isquio con el glúteo izquierdo durante el Abierto de Australia

2009: Microrrotura abdominal durante el US Open

2009: Tendinitis en la rodila derecha. Se perdió la final de la Copa David contra la Argentina

2010: Rotura del tendón del cuádriceps durante los cuartos del Abierto de Australia

2011: Tres meses de parate por una inflamación por artritis traumática

2011: Rotura muscular en los isquiotibiales en el Abierto de Australia

2012: Rotura parcial en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Siete meses de recuperación

2014: Desinserción de la vaina del cubital posterior de la muñeca derecha

2016: Inflamación de la vaina de la muñeca izquierda

2017: Molestias en la rodilla derecha

2018: Lesión en el psoas ilíaco

2018: Lesión abdominal

2018: Dolor crónico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha

2018: Síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo

2018: Artroscopía en el tobillo derecho

2019: Inflamación en la muñeca izquierda

2019: Desgarro abdominal

2022: Rotura abdominal en Wimbledon y en el US Open

2023: Lesión en la cadera.