Tránsito interrumpido sobre las rutas 12 y 14 en la provincia

jueves 18 de mayo de 2023 | 9:39hs.

Complicaciones en el tránsito sobre las rutas nacionales 12 y 14 en la provincia de Misiones, debido a que distintos movimientos sociales llevan adelante manifestaciones en contra de “ajuste y medidas económicas por parte Gobierno Nacional”.

En la localidad de Leandro N. Alem, integrantes Agrupación Social MAR (Movimiento Argentino Rebelde) llevan adelante la interrupción total del tránsito vehicular sobre la ruta nacional N°14. La manifestación está ubicada sobre el kilómetro N°849 Alem, frente a Imprenta Universal.

Según dieron a conocer los propios integrantes del movimiento, la medida de fuerza consistirá en corte total de la calzada hasta 10:30hs. Personal policial apostado en la zona indica que el desvío para el tránsito liviano se puede realizar por el camino terrado Picada Gross.

En tanto que en la ciudad de Eldorado, integrantes de la agrupación Movimiento Argentina Rebelde, en el marco de la “Jornada nacional de lucha piquetera”, cortan la ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1.543 (rotonda calle Formosa).

Movimientos sociales cortan la ruta 12 e impiden la salida del país por el centro de frontera de Iguazú

Bajo la consigna “El hambre no se tolera y la dignidad no se negocia” movimientos sociales realizan una manifestación en la ruta nacional N12 e interrumpen el transito impidiendo el ingreso y egreso al país por el centro de frontera. Aún no trascendió la modalidad del corte.

“Este jueves 18 de mayo los Movimientos Populares salimos a la calle en unidad, para expresar nuestro repudio contra el ajuste, producto de los acuerdos con el FMI y exigir respuestas concretas a las necesidades urgentes de nuestro pueblo” indicaron a través de comunicado.

Esta manifestación, coincide con el acampe en Buenos Aires que se lleva delante desde ayer. En Iguazú cerca de 300 personas Movimientos Sociales de Puerto Iguazú, nucleares en la UTEP se encuentran en la ruta 12 en cercanías al centro de frontera.