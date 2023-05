Wilson, sello misionero en el campeón nacional

miércoles 17 de mayo de 2023 | 5:30hs.

Una muralla misionera se levanta en el barrio de Núñez, difícil de pasar para cualquiera que lo intente. Su nombre es Wilson Acosta, tiene 22 años y es figura del actual monarca de la Liga del Voleibol Argentina (LVA).

El opuesto ya está anexado a la elite de este apasionante deporte siendo uno de los grandes valores cuando de actualidad y futuro se trata en nuestro país. De hecho el oriundo de Cerro Azul ya formó parte de varias experiencias mundialistas con la selección juvenil.

Viviendo su mejor etapa como profesional, Wilson fue pieza fundamental en la rotación del título cosechado por el club Ciudad de Buenos Aires. Dicho logro se abrochó el pasado 22 de abril y después de una final esperada con UPCN de San Juan que se cerró con un contundente 3-0.

El hito quedará marcado por varios factores que el propio jugador se encargó de contar en diálogo exclusivo con El Territorio.

“Tenía como objetivo ganar esta Liga. Las ganas estaban a flor de piel”, abrió la charla. “Fue una cosa de locos, una mezcla de emociones que abarcan felicidad y conformidad. Hubo un laburo inmenso detrás para conseguirlo”, analizó.

El oriundo de Cerro Azul marca el camino de las generaciones que pretenden dar el salto a ligas extranjeras. Fotos: Federico Gross

“Apuntábamos a salir campeones porque al club se le habían escapado las dos finales anteriores en manos de UPCN. Este año tenía que ser, se tenía que dar”.

“Ahora que lo logré me entró como una especie de vacío…me está faltando algo, una nueva motivación. No caí en el momento porque no lo podía creer; tuvo que pasar un día y medio para encontrarme con esa sensación”, agregó.

Ciudad se impuso de visitante en el último juego por 3-1 (27-29, 25-27, 25-23 y 22-25) y selló la serie final de manera contundente después de ganar los dos primeros partidos en casa. Para Wilson fueron horas tensas en la previa y desahogo en los momentos posteriores.

“Me estaba muriendo de los nervios durante toda la serie. La noche anterior al último partido mi sistema nervioso estaba a mil revoluciones. Igualmente sabía que iba a ser un partido jodido. Ellos juegan bien de local y cuentan con el apoyo de al menos 500 personas”, dijo.

Wilson se entrena con vistas a la continuidad de la Liga Metropolitana.

“Todos alentaban por UPCN y eso suma. Pero nosotros lo pudimos sacar adelante porque no solamente estudiamos su juego sino que también mentalmente sabíamos cuándo presionar”.

Respecto al sello de distinción del team, Acosta no lo dudo en definirlo en dos palabras: ‘juego psicológico’.

“La clave estuvo en lo mental. Jugamos muy bien al vóley las tres finales, pero hubo un plus en esta oportunidad que al rival le faltó. Ellos se cayeron anímicamente en momentos importantes y nosotros nos mantuvimos firmes…en partidos así el 80 por ciento pasa por la cabeza”, remarcó.

Wilson también hizo hincapié en la importancia de contar en el equipo con jugadores de experiencia como Facundo Conte: “Es totalmente otra cosa entrenar todos los días con jugadores experimentados. Siempre te dejan una enseñanza y nunca dejas de aprender y mejorar. Te exige”.

“Nos sumó mucho compartir equipo con Facu, no solamente en el nivel del juego sino que también en todos los aspectos del equipo. Fue muy importante para nosotros. Él sabe manejar los tiempos y te transmite seguridad”, enfatizó.

Futuro personal

Lo que viene es sumamente importante para el misionero y no es para nada descabellado proyectar a lo grande.

“Lo que tengo en mente es defender el título lo mejor posible. Llegar a un Mundial de clubes también sería un logro importante, pero sabemos que el vóley brasilero está muy fuerte y es complicado acceder a la final del Sudamericano”, se sinceró.

“Y respecto a la Selección, tuve la oportunidad de jugar dos mundiales juveniles, 2019 y 2021, saliendo tercero en el de Túnez. Hoy ya estoy para jugar en mayores pero todavía no me llegó el llamado. Hay muchos jugadores jugando fuera del país que están por delante de mí como el caso de Bruno Lima, máximo anotador en Tokio 2020”.

“Entonces le estoy metiendo mucho énfasis al club, no pienso en la Selección”, cerró.

Wilson se ata los cordones para una nueva práctica con el Muni. Se viene un nuevo partido de la división de Honor de la Liga Metropolitana y hay que estar listos. El descanso quedará para otro momento en esta hoja de ruta que empieza a transitar.



“Cuesta llevar a la Liga a los niveles que tenía antes”

Wilson también tuvo unas palabras para con la actualidad del vóleibol argentino.

“Lo veo en crecimiento, está tomando forma. Se había estancado en su momento, pero ahora volvió a despegar porque salen pibes con buenas condiciones y, además, la Selección logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos”.

“La Liga cuesta un poco volver a llevarla a como era antes porque no todos los equipos tienen presupuesto, es un factor importante. De hecho hay plantillas muy buenas que están limitadas por la falta de dinero”

“Por otra parte, en 2020 jugamos siete equipos en Primera y este año fueron doce, es decir que el torneo

de primera se hizo largo y competitivo. Me gusta el vóley de mi país”, sentenció.