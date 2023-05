Laura Batista tras la absolución: "Duele cuando te dejan años en la cárcel sin haber hecho algo"

miércoles 03 de mayo de 2023 | 17:34hs.

Rodeada del calor de los abrazos familiares, sobre todo del de su hija, a la que dejó hace dos años al cuidado de sus abuelos, Laura Viviana Batista (24) comenzó a diseñar lo que considera es "un nuevo comienzo" luego de haber sido absuelta -por el beneficio de la duda- del crimen de David Anselmo "Napy" Ferreyra (20), que en consecuencia significó su inmediata libertad al igual que la de su pareja, Alexandro Mario Becker (20).

Tras dos años privados de la libertad en distintas unidades carcelarias de la provincia, ambos llegaron a la instancia de debate imputados como partícipes secundarios del asesinato por el cual, esta misma mañana, Pablo Daniel Espíndola (21) y Darío Alejandro Pio (23) fueron declarados culpables y condenados a 12 años de cárcel en calidad de coautores.

"Mi prioridad de ahora en adelante es mi familia, mi hija, crecer alrededor de las personas que me quieren y que quiero, trabajar, soy auxiliar en cocina, peluquera, manicurista. Durante estos años le pedí a Dios que proteja a mi gente y que la sentencia sea justa. Es lo que finalmente ocurrió", manifestó Laura en diálogo con El Territorio, minutos después de declarada la absolución.

La joven calificó su tiempo en prisión como "una experiencia horrible", apuntando que "si uno es culpable se adapta a las circunstancias, no le queda otra, pero duele mucho cuando te dejan años en la cárcel sin haber hecho algo. Esta injusticia duró dos años".

En defensa de la madre

"Desde el primer momento que tuvimos que declarar en sede policial y después en el ámbito judicial, dijimos la verdad y fue muy difícil para nosotros atravesar todo este tiempo. Tuve que dejar a mi hija, que sufrió mucho, mientras injustamente estaba privada de mi libertad, pero a pesar de la angustia sigo adelante por ella y por mi familia", puntualizó.

En esa línea admitió que "esperaba este final", y sobre lo dicho se animó a decir que si no ocurría "iba a ser muy injusto porque no habiendo pruebas ni nada me dejaron dos años en la cárcel, tiempo que nadie me va a devolver".

Laura reitró que salió en defensa de su madre tras un ataque inicial de Napy Ferreyra, que minutos después terminó apuñalado: "Lo dije y lo reitero, lo único que hice fue defender a mi mamá, como todo ciudadano que mezquina a su familia", aclaró y analizó las declaraciones de algunos testigos que colocaron tanto a ella como a Becker en la escena del crimen: "Relataron cosas que no sucedieron, si tuviera algo que ver con el asesinato me iba a hacer cargo, pero fue todo injusticias".

Causa previa y prejuicio

Durante el debate fue expuesta una causa previa relacionada al narcotráfico por la que Batista, apodada Chuky, fue condenada hace algunos años. "La causa previa fue producto de la necesidad, yo soy mamá soltera, y era prostituirme o buscar droga para poder darle las cosas a mi hija. Elegí la segunda opción para que a mi hija no le digan tu mamá es esto o aquello y admito que fue un grave error del cual me arrepentí, pero me juzgaron y acepté mi condena, me hice cargo y pagué por eso".

"Muchos prejuzgan pero no soy una mala persona, los compañeros de causa me conocen, los vecinos también pueden afirmar esto y aunque mi apodo sea Chuky, es porque antes me peleaba mucho en la escuela, solamente, me dicen así de chica", aclaró.

Por el momento Batista iría a vivir a la casa de sus padres en Posadas, donde estaba su hija que ahora tiene 6 años. "No puede ser que haya perdido dos años de mi vida por algo que jamás hice. Puedo decir que se hizo justicia", insistió.

