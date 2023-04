Remisero denunció que recibe amenazas de muerte en Jardín

martes 25 de abril de 2023 | 1:00hs.

Un reconocido dueño de una remisería en Jardín América denunció que tanto él como su familia reciben amenazas constantemente por parte de un hombre que trabajaba en la empresa y dejó el servicio. El denunciante es Julio Giménez, quien dijo temer por su vida y la de sus seres queridos.

“Uno de los muchachos que laburaba con nosotros nos increpa, yo tengo la remisería junto a mi hijo y le dije a él que debíamos ver una manera sutil de que el chico, que era nuestro compañero, deje el servicio porque siempre estaba armado y tenía un revólver 9 milímetros”, comentó Giménez en diálogo con El Territorio.

Incluso precisó que le había dicho a su hijo que algún día iban a tener problemas, algo que ahora confirmó.

Giménez expresó que los hechos empezaron hace más o menos un año, cuando le anunció a todos los choferes que le iba a subir la comisión porque entonces le habían aumentado el alquiler del local que utilizaba como base en la avenida Libertad, principal arteria en la ciudad de las diagonales.

Siempre según las palabras del denunciante, ese día el empleado trabajó hasta las 17, pero cerca de las 21 fue a su casa con otras cinco personas y lo agredió a él y su familia. “Fue con amenaza de muerte, me dijo ‘te voy a matar, no van a trabajar más, te voy a arruinar la remisería”, detalló el entrevistado.

Giménez presentó videos, audios y fotos a la Policía de Misiones y radicó la denuncia. “Esto no tuvo resultado, la Policía sí actuó en consecuencia, elevó al Juzgado correspondiente pero ahí no avanzó. Incluso le pregunté al juez cómo va la causa, él miró en su computadora, no tenía ningún dato. Salí realmente desilusionado con el accionar de los que tienen el poder para llevar esto adelante”, reflejó.

El día que Julio fue increpado en su propio hogar su esposa estaba embarazada, empezó a tener trabajo de parto y temieron perder al bebé que venía en camino. Luego de ese hecho no trabajó durante varios días y el hijo que lo acompaña en el emprendimiento no estuvo al servicio durante tres meses debido a que lo interceptaban con autos para pegarle.

Además, expresó que ya hizo reiteradas denuncias pero aún sin efecto. “Cada vez que voy a la Policía paran un poco y vuelven a la carga al poco tiempo”, comentó.

Puso una remisería

El muchacho que trabajó con él luego puso su propia remisería. Ante esto Julio acotó que no le molesta que tenga su propia fuente de trabajo y siga en el mismo rubro de manera aparte, lo que le inquieta es la amenaza constante hacia él y los suyos.

Las embestidas ahora también se dan hacia los vehículos que forman parte de la remisería. Hace quince días rompieron el parabrisas de un automóvil y el domingo el faro derecho de un Ford Falcon. No sabe si habrá un nuevo ataque hacia otro rodado que traslada gente en la localidad.

Por eso, trata de cuidar los autos y no salir. “Yo hace tiempo que no puedo ir a tomar un mate a la plaza, no voy a comer una pizza o algo así por temor a lo que pueda pasar”, expresó angustioso.

Finalizó diciendo que él está tranquilo porque tiene pruebas de lo que denuncia y espera que el caso no se desvanezca. Pide que le pongan un alto o vaya preso, pero que no quede todo en la nada.

“Cuando rompieron el faro del Falcon justo captó la cámara del 911, el hecho fue casi frente al casino pero hasta el momento él sigue libre y no hay respuestas de los que tienen que actuar en el caso”, sentenció.