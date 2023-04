Vecinos de varios municipios piden más frecuencias durante los fines de semana

lunes 17 de abril de 2023 | 11:00hs.

La escenario para viajar desde municipios del interior hacia Posadas, sobre todo sábados y domingos, es complejo a juzgar por el relato de los pasajeros, sobre todo de estudiantes universitarios que deben retornar el domingo.

Tras la queja generalizada de los usuarios, el denominador común es el pedido de aumentar las frecuencias del transporte de media distancia. Incluso los servicios interurbanos fueron objeto de reclamos. Fue el caso de un turista que necesitaba trasladarse desde Eldorado a San Pedro y esperó durante horas por lo cual presentó un escrito ante el Concejo Deliberante de esa localidad.

Los domingos luego del mediodía se torna más complicado el regreso a la capital misionera. “En domingo de Pascuas fue un desastre, pero todos los domingo pasa lo mismo”, criticó Pablo, que esperaba regresar desde Oberá a Posadas el domingo por la noche luego de una jornada de trabajo. “Es un lío viajar los fines de semana en los colectivos de media distancia en la provincia. Hay alta demanda sobre todo los domingo y las empresas no ponen refuerzos prefieren subir gente parada”, se quejó.

La Terminal de Ómnibus de Eldorado registra poco movimiento en venta de pasajes. Foto: Matías Bordón

En ese sentido, este medio consultó a empresas que operan en la ruta nacional 12 a lo cual respondieron, “nosotros trabajamos normalmente; con los horarios correspondientes a fines de semana o feriados”.

En Jardín América

En Jardín América, hay estudiantes que una vez concluido el almuerzo ya se dirigen a la Terminal de la localidad para viajar, otros en tanto optan por hacerlo a la tardecita o por la noche, que es cuando mayor flujo de pasajeros hay y los coches están llenos.

Mercedes Aquino, una joven que hace tres años viaja a Posadas para estudiar, señaló en diálogo con El Territorio que debería haber mayor frecuencia de colectivos hacia la capital misionera, por lo que prefiere viajar a la siesta para estar más segura de tener un asiento. “Opto por ir luego de comer, un horario aún más tranquilo porque a la tardecita hay mucha más concurrencia”, dijo.

Además de la Terminal de Ómnibus, Jardín América cuenta con dos paradas previas, lugares donde también suben usuarios. En camino desde Iguazú a Posadas, al ingresar al municipio jardinense, se ubica la parada del hospital viejo, un tramo más adelante la denominada parada de la Policía y luego se ingresa a la Terminal. Por lo tanto, en los tres lugares ingresa gente al micro y son pocos los que descienden de la unidad.

Escenario en Eldorado

Se hace evidente la necesidad de más unidades para que todos los pasajeros puedan ir sentados. Cada zona, en tanto, experimenta su propia realidad.

Por ejemplo, las empresas consultadas en la Terminal de Ómnibus de Eldorado, coinciden en que la actividad no logró recuperar los niveles previos a la pandemia.

Terminal de San Pedro, difícil viajar desde el sábado por la tarde. Foto: Carina Martínez

La frecuencia de los viajes disminuyó en muchos casos pero no se visualizan quejas generalizadas de los usuarios. Salvo en los casos específicos, los fines de semana, no se ven obligadas las empresas a poner refuerzos.

“En nuestro caso, cuentan en la ventanilla de ventas de la empresa Etce, sólo algunos fines de semana nos vemos obligados a poner refuerzos algunos domingos porque son muchos estudiantes los que viajan a Posadas, aprovechando el pasaje estudiantil gratuito. Pero el resto de la semana no hay mayores inconvenientes y tampoco la mayoría de los colectivos viajan llenos. En realidad la actividad se mantiene estable desde hace unos meses. Se recuperó algo luego de la pandemia, pero hace meses que está en el mismo nivel”.

Francisco, de la Empresa Río Uruguay coincide: “Por lo menos en la Terminal tuvimos un antes y un después de la pandemia. No nos olvidemos que antes la Terminal estaba en el centro de Eldorado y eso hacía que el movimiento fuera mayor. Si comparamos las ventas aquí, en la boletería, hoy debemos estar en un 20% de lo que se vendía en la antigua Terminal. Y eso es porque la mayoría de los pasajeros esperan el colectivo sobre la ruta en lugar de venir hasta acá. Allá les queda más cómodo”.

“Por eso es difícil decir cómo viajan los colectivos, porque la mayoría de los pasajes se venden allí. Refuerzos casi no hay salvo en alguna fecha especial como Semana Santa o las fiestas de fin de año”, sostuvo.

La nueva Terminal de Ómnibus, por su lejanía con el centro de la ciudad, muestra por lo general muy pocos pasajeros esperando salvo aquellos que deben tomar un colectivo de larga distancia que no paran sobre la ruta.

Quienes viajan sobre la ruta 12, tanto hacia Posadas como hacia Puerto Iguazú prefieren tomar el colectivo en las colectoras de la ruta 12 en cercanías al paso sobreelevado que se encuentra en el kilómetro 6 de la ciudad.

“Por lo general yo viajo una o dos veces por semana a Puerto Rico”, cuenta Susana que espera el colectivo sobre la fundadora. Vengo, espero el primero que pase y lo tomo, aunque ya más o menos les conozco los horarios. A veces nos tocó viajar con el colectivo lleno”.

Renzo, un estudiante eldoradense que cursa su carrera en Oberá manifestó: “A mí viajar a Oberá me cuesta un poco más porque no hay tantas líneas que hagan ese recorrido. Por ahí me gustaría que hubiera una mayor frecuencia. Aunque sólo puedo hablar por los fines de semana que voy o vuelvo”.