domingo 16 de abril de 2023 | 2:00hs.

"A él lo mataron de forma premeditada. Él ya estaba inerte en el piso y ellos no pararon, por la euforia de pegar hasta saciarse las ganas de matar a una persona. No fue un momento de enojo sino fue saciar las ganas de matar a una persona a patadas". Así definió Noelia Oviedo (39) el homicidio de su marido, el sereno Juan Carlos Katz (37), quien falleció luego de una brutal golpiza propinada por cinco personas el 11 de mayo de 2014, en el barrio Prosol II, de Posadas.

Por el hecho, en 2021 la Justicia determinó la prescripción del caso debido al paso del tiempo, pero el pasado viernes la causa tuvo una gran novedad. Mediante distintas fuentes judiciales y policiales este medio pudo confirmar que luego de una orden del mismo juez Balor, la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detuvo a cuatro de los cinco imputados, quienes quedaron alojados en una celda a disposición de la Justicia.

Un poco de paz

Por esta reciente novedad de la detención de los presuntos homicidas del sereno Katz, Oviedo manifestó a El Territorio que no puede explicar "la sensación de millones de cosas que afloraron tanto en recuerdo como en impotencia en su momento, por todo lo transcurrido y toda esta lucha".

"Hoy sé que son cuatro los detenidos y eso me genera un poco de paz que necesito", alegó con muestras de alivio.

"La sensación que tengo no es de alegría porque no sería la palabra justa. Pero es un pasito más a un cierre de una etapa tan aberrante", refirió añadiendo que "es un gran avance que no hubo en su momento. Esto también me genera poder creer en la Justicia argentina. Creo que vamos por buen camino".

Respecto a cómo lo está procesando toda la familia de Katz, la entrevistada mencionó que "en el momento fue duro porque fue muy aberrante lo sucedido", explicando que todo fue más duro para sus hijos que eran muy chicos en ese entonces.

"Le vieron a su papá que lo dejaron tirado en la entrada de la casa", lamentó

Sobre el brutal ataque que sufrió Katz en mayo del 2014, a sólo tres cuadras de su domicilio, expresó que "fue todo muy aberrante, porque ni a un animal se le mata como lo hicieron esos chicos. Por la manera en que Juan Carlos convulsionaba y ellos seguían pegándole patadas, sé que fueron a matar".

"Yo traté de borrar ese momento de mi vida porque fue una lucha llegar hasta este punto. Pero gracias a Dios estamos bien", mencionó, agregando que para que la familia se mantenga estable sus hijos fueron atendidos por psicólogos.

Ante la consulta de qué sabe de lo ocurrido esa noche, la mujer recordó que "él paró en la plaza, enfrente de la casa de una chica que era como pariente y le estaban festejando su cumpleaños. Él pasaba con su camioncito de reparto, otro trabajo que él tenía aparte de ser sereno y ahí pasó todo”, expresó, añadiendo que luego de la confrontación que supo que tuvo Juan Carlos con uno de los imputados, “él corrió a su camioncito luego de que le hayan pegado con algo contundente que le fracturó una costilla".

En esa línea, narró que Juan Carlos quiso entrar al camión, pero no lo logró porque le patearon la puerta para que no lo hiciera.

Noelia aseguró que el que evitó que su marido no pueda ponerse a salvo fue "justamente el imputado que nunca declaró, de alias Pipito", quien al cierre de esta edición sería el único implicado que aún no se tiene certeza si está detenido o continúa prófugo.

Además, recordó unas de las declaraciones de los imputados. Puntualmente la de Armando Asunción, quién según la mujer a la hora de describir el hecho "acusó directamente a Maximiliano L.".

En la declaración el indagado mencionó que cuando Juan Carlos estaba ya tirado en el piso inconsciente, Maximiliano pisoteó su cabeza con golpes contundentes, teniendo ese día botines con tapones de acero.

Respecto a cómo fueron los años siguientes del homicidio que dejó a una familia destrozada, la entrevistada indicó que "él era el sostén de la familia. Tuve que salir yo a la calle para traer el pan para mis hijos. Hoy me dedico a lo mismo que él y soy sereno de barrio", expresó Noelia, quien cuida las calles de una parte del barrio Itaembé Miní.

En referencia a la liberación temprana de los cinco imputados que tuvo lugar dos meses después del crimen, al ser el episodio considerado como "homicidio en riña", la mujer contó que "en eso tuve una lucha bastante ardua. Más con el abogado Rodrigo Calderón que estuvo a la par mía".

Asimismo, explicó que cuando en el 2021 se enteró que habían prescripto la causa y que todos los imputados iban a quedar sin antecedentes "como si fuera que acá nada pasó", Noelia se acercó al juzgado para hablar con el fiscal a cargo. "Él me dijo que estaba bien la decisión que se tomó", mencionó.

"Cuando me dijo eso sentí enojo e impotencia, porque ni siquiera iban a tener antecedentes estos chicos", continuó.

Por ello, Noelia manifestó que apeló trabajando mucho con sus abogados, ya que a la hora de enterarse de la decisión tomada en ese entonces tuvieron un lapso de tiempo muy corto, que se resumió "en horas".

El giro que da esperanzas

Sin embargo, aunque en esa oportunidad habían quedado a la espera de alguna novedad a sabiendas que el caso quedaría en la nada, se enteraron hace pocos meses algo que traería de nuevo a la familia un poco de esperanza para que se haga justicia: la apelación tuvo su fruto y "el fallo salió a mi favor. Por eso agradezco al fiscal (Andrés) Poujade, porque sin él esto no podía ser posible", alegó, aludiendo al cambio de la situación de los sospechosos que se dio en marzo del año pasado, a instancias de un dictamen de la Cámara de Apelaciones de Misiones.

Entonces los jueces revocaron la decisión de la prescripción y ordenaron que se siga investigando, algo que generó "un poco de esperanza y que esto no quede impune".

La viuda de Juan Carlos aportó también lo difícil que es tener a los homicidas de su marido tan cerca, ya que "uno de esos chicos vive detrás de mi casa y otro en la esquina de mi cuadra. A lo largo de estos 9 años pasaban constantemente por acá y era como volver a vivir todo de nuevo".

Por ello, expresó que los más perjudicados por esto fueron sus hijos, "porque son traumas que quedan. Son impotencias que ellos tienen como chicos, más porque ellos vieron cómo traían a su papá y como lo dejaron tirado en la puerta de mi casa", narró.

Por otro lado, con notable angustia en su voz, Noelia confesó que aún no puede creer ni asentar en su cabeza lo sucedido, porque "no consigo entender de la manera en que se fue". Además, reconoció que a toda la familia le costó muchísimo remontar y "no había explicación".

"A mis hijos le sacaron el derecho de tener un papá, de vivir momentos y que él los vea crecer. También le sacaron a él que en su vejez pueda disfrutar en una mesa con sus nietos", reflexionó Noelia, quien con mucha ilusión contó que su hijo de 21 años está trabajando a medio tiempo y se anotó a una fuerza de seguridad, de la cuál están esperando alguna respuesta para saber si logra ingresar.

Por otra parte, Oviedo dejó un mensaje claro: "Para que se haga justicia yo espero que todos estén presos, para por lo menos así resarcir un poco el daño que hicieron. Porque la impotencia de verlos en la calle como si nada pasó, eso es peor".

Por último, la entrevistada recordó a Juan Carlos como "un hombre luchador, que salía a la calle para que a nosotros no nos faltara nada. Lo recuerdo como alguien alegre. Siempre fue un buen papá presente", cerró la mujer que estuvo en pareja por más de 15 años de Juan Carlos Katz, víctima de un brutal ataque que terminó con su vida en 2014.

Katz fue hallado agonizando en el lugar y llevado por vecinos a su casa. De ahí, Noelia lo trasladó al Caps de Itaembé Miní, donde lo cargaron en una ambulancia que lo llevó hasta el Hospital Madariaga. Los pronósticos anticiparon lo inevitable y su muerte fue el 16 de mayo a las 2 de la madrugada.