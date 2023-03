Mundial sub 20: Indonesia no será sede y Argentina se ilusiona

jueves 30 de marzo de 2023 | 6:01hs.

La Fifa confirmó ayer que Indonesia no organizará el Mundial sub 20, programado para fines de mayo, y crecen las chances de la Argentina que se postuló para ser sede.



A través de un comunicado, la entidad presidida por Gianni Infantino anunció que se decidió “retirar” a Indonesia como país organizador del torneo juvenil por “las circunstancias actuales”, en referencia a los conflictos políticos.



La decisión que se manejaba hace varios días fue oficializada ayer luego de una reunión entre Infantino y el titular de la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir.



La Fifa agregó que la intención es mantener el calendario que fijó el inicio para el próximo 20 de mayo y el final para el 11 de junio.



La AFA se postuló para organizar el Mundial, que acogió en 2001, y eso le daría la posibilidad de ser uno de los participantes.



El seleccionado argentino sub 20, conducido por Javier Mascherano, quedó eliminado tras no pasar la primera ronda del Sudamericano en Colombia.



Además se analiza otorgarle la sede a Qatar, ya que cuenta con la infraestructura de la última Copa del Mundo y estaría en condiciones de recibir a la competición.