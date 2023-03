La Cooperativa de Jardín pidió cuidar el agua por déficit hídrico

miércoles 29 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La falta de lluvia se hace sentir cada vez más y esto trae consigo diversas dificultades, entre ellas en el sector productivo, como escasez en los arroyos de agua para potabilizar y brindar el servicio a una localidad. Tal como viene informando este medio, son varios los municipios en esta complicada realidad, entre ellos Guaraní, Los Helechos, Bernardo de Irigoyen y Montecarlo.



Si bien en los últimos días hubo precipitaciones, fueron insuficientes y escasas para revertir esta situación que lleva meses.



Ayer, desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América se emitió un comunicado en el cual se pide a los usuarios la utilización de manera razonable del líquido vital. De esta forma, pese a que el verano concluyó, los pronósticos climáticos no son alentadores en relación a precipitaciones, por ende, se espera que el efecto de La Niña continúe al menos hasta entrado el otoño.



En febrero pasado en la ciudad se decretó la emergencia hídrica debido al poco caudal en el arroyo Tabay, principal fuente de abastecimiento para los jardinenses. Ahora, ante las pocas precipitaciones que se están registrando en este marzo, decidieron pedir a los vecinos “usar de forma racional para que el agua llegue a todos los puntos de la comuna”.



Incluso, sostuvieron desde la entidad que el arroyo Tabay aún sufre un déficit hídrico del 30% en los últimos diez meses y en las últimas dos semanas llovieron tan sólo 3 milímetros en la zona.



En tal sentido, esta vez no pretenden declarar una nueva emergencia hídrica, ya que esto afectaría fuentes de trabajo como lavaderos de autos. Además, como en verano se utilizan piletas y piscinas por las altas temperaturas, estiman que por estos días se puede sortear la crisis simplemente con la reducción del agua que se utiliza habitualmente en los hogares.



Por otro lado, de acuerdo al pluviómetro de la cooperativa, que lleva un registro mes a mes de las precipitaciones, en todo 2022 cayeron 1.754 milímetros y el mes con mayor lluvia fue marzo, con 306 milímetros, mientras que la menor cantidad la tuvo julio, con 51 milímetros. En cuanto a lo que va del 2023, se registraron solamente 325 milímetros, de los cuales 100 fueron en enero, 130 en febrero y 95 en el presente mes, esto es, menos de un tercio de marzo pasado.



“Lamentablemente la mayoría de las cooperativas están en la misma situación, pero todavía no declaran la emergencia porque avisan de manera más ‘casera’ a sus socios, porque son entidades más chicas, entonces la situación es crítica para toda la provincia con respecto a la falta de lluvias”, señaló días atrás Daniel Sena, presidente de la presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap).



“Esta problemática de las emergencias hídricas está relacionada con la falta de lluvias que hay en Misiones”, agregó el cooperativista.



Al detallar la situación, comentó que cada entidad viene atravesando la realidad de diferentes maneras y con estrategias que se van definiendo semana a semana.



“La mayoría está complicada, pero lo están sorteando distribuyendo agua con camiones o haciendo diferentes comunicados para que la gente cuide el agua o restrinjan la cantidad que usan. Pero estamos en una situación compleja”, sostuvo.

En cifras

95 En lo que va del mes cayeron 95 milímetros en Jardín América. En igual período del año pasado se habían precipitado 306 milímetros.

Hoy estaría inestable

La Dirección de Alerta Temprana de Misiones informó que hoy y mañana se vivirá inestabilidad en la provincia. Hoy la jornada comenzará nubosa y el mal tiempo se intensificará desde la tarde, con lluvias y tormentas que pueden alcanzar los 17 milímetros en algunas zonas. Mañana será una jornada de lluvias alternando con mejoras temporarias.



“Se intensifica la inestabilidad y se esperan precipitaciones desde la madrugada”, explicaron desde el organismo meteorológico.