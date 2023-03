Okulovich y Bundziak, complicados en Toay

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) no tuvieron un buen cierre en la 3° fecha del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista, que se disputó en el autódromo Provincia de La Pampa de Toay.



Okulovich pudo superar algunos inconvenientes el sábado, pero como largó muy atrás tuvo que hacer una rápida estrategia de ingresar rápido a los boxes para la recarga de combustible. El equipo no cometió errores, lo devolvió a la pista rápido, el obereño pudo avanzar más de diez puestos, completar el total de vueltas y ver la bandera a cuadros en la 35ª posición.



“Durante todo el fin de semana no pude encontrar una puesta a punto que me permitiera sentirme cómodo, sobre todo al momento de acelerar y aplicar la potencia.”, explicó Okulovich.



En el TC Pista, Rudito arrancó el día muy bien y en la segunda serie pudo ganar una posición y fue tercero con la Chevy del Coiro Dole Racing.



Para la final el equipo realizó unos cambios en la Chevy que no le cayeron bien al auto del misionero. Bundziak largó sexto y en los primeros giros no pudo aguantar el ataque de sus rivales por lo que cayó al 7° puesto.



El piloto de Puerto Iguazú venía aguantando la posición cuando se rompió el bulón del ruleman del ackerman, por lo que tuvo una salida de pista. Por ese problema tuvo que ingresar a boxes y dilapido todas sus oportunidades de pelear por el podio.



Volvió a pista con una vuelta menos del líder y así Bundziak llegó en la 26º posición. El ganador de la competencia fue Tobías Martínez (Chevrolet).



Con este resultado Bundziak cayó al 7° puesto y suma 80.7 puntos. El puntero del campeonato es Tobías Martínez con 124 puntos.



La próxima fecha del Turismo Carretera y el TC Pista se llevará a cabo el 15 y 16 de abril en el nuevo autódromo de El Calafate (Santa Cruz).