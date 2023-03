Las ventas de motos siguen con fuerza ante las subas en naftas

domingo 26 de marzo de 2023 | 2:30hs.

Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), febrero del 2023 finalizó con un total de 30.565 motocicletas transferidas, lo que evidencia una suba interanual en el nivel de actividad del 1%, ya que en febrero del año pasado se habían registrado 30.226. Por su parte, la Municipalidad de Posadas registró el patentamiento de 363 motos. Según el registro del municipio aumentó en un 0,8% el trámite con respecto al mes anterior, y en relación al mismo mes del año previo aumentó 4,6%, según datos aportados por la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad. Según la Asociación de Motoqueros, con datos de enero, la cantidad de motovehículos existente en Misiones ronda los 270 mil unidades (ver Asociación de Motoqueros).



Al respecto, este matutino dialogó con dos vendedores dedicados al rubro motocicletas, quienes coincidieron que la venta se mantiene desde los años anteriores. Ambos afirmaron que salen entre 30 y 35 unidades por mes en cada comercio. Seguidamente, uno de ellos sostuvo que este número persiste desde finales del 2021. Además, acotó que las demandas de estas unidades se incrementaron más de un 250% desde el 2019.



Dante Vítore, vendedor de una reconocida casa de ventas de motocicletas y accesorios en Posadas, contó a El Territorio que "los ciudadanos se vuelcan a la compra de las motos porque es un medio práctico y económico". Adjudicó las ventas regulares a la suba del combustible- la cual subió tres veces en lo que va del 2023.



Producto económico

El vendedor relató que es un producto muy solicitado en verano debido a las altas temperaturas de Misiones. Además, dijo que "es un vehículo accesible en cuanto a combustible". Indicó que "una persona que vive en Itaembé Guazú y debe venir todos los días al centro le conviene comprar una motocicleta porque andar en auto es sumamente costoso por la nafta a utilizar".



Destacó que debido a los aumentos del combustible los clientes se vuelcan a la compra de motos.



Luego, afirmó que no existió merma en estos últimos años, sino que la venta se mantuvo.



Seguidamente, relató que el local también vende accesorios de motocicletas y bicicletas como cascos, guantes, luces, entre otros.



Respecto al modelo más solicitado, Vítore afirmó que se trata de la 110 . "Es la que sale sí o sí todos los días en diversas marcas". Según la marca, valen desde $308.000 en adelante. Mientras que una de 150 cilindradas puede valer desde $450.000.



Del auto a la moto



También el vendedor añadió que "hay clientes que llegan con la historia de estar esperando y pagando su auto en un plan de ahorro y mientras tanto invierten en una moto. Otros, ante la desilusión de que le aumentaron tanto la cuota del plan que deben darse de baja o esperar; y así muchos casos. Todos terminan llevando una moto acorde por practicidad y por un menor presupuesto".



Resaltó que existen facilidades de pago como el plan nacional que brinda créditos desde el Banco Nación con cuotas accesibles para adquirir una motocicleta. Además, la misma casa brinda planes de financiación para agilizar los trámites de adquisición del producto. Incluso, trabajan con el programa "Ahora" con tasa 0%, reintegro del 5% y con tope de $264.000.



Practicidad

Seguidamente, añadió que el casco céntrico posadeño no está preparado para la cantidad de vehículos que hay en la ciudad. "Por lo que es más fácil estacionar una moto que un auto".



Hizo hincapié en que "es práctica, económica, significa ahorrarte tiempo y lugar para estacionar. Es más peligrosa y tendrá sus desventajas pero conduciendo responsablemente y teniendo en cuenta todas las medidas y cuidados es conveniente". Por su parte, Claudio Rojas, vendedor en una casa de multirubros, coincidió en que las consultas para comprar motocicletas son diarias. "En nuestro caso, mensualmente se venden sí o sí 30 motos. De ese número para arriba. Dato que se sostiene desde finales del 2021".



El comerciante adjudicó que luego de la pandemia, la inflación y las subas del combustible los consumidores decidieron optar por una movilidad más económica y práctica. "Aunque no sea 100% segura, siempre con los cuidados que amerita y la responsabilidad de conducir bien. Para una ciudad como Posadas, tiene muchas ventajas la utilización de vehículos de dos ruedas", analizó.



Rojas contó que desde hace años, incluso antes de la pandemia, hubo un auge con respecto a las motocicletas. No obstante, recordó que quien compró una motocicleta antes de la pandemia salió ganando, ya que luego se incrementaron por encima de un 250%.



"Una 110 en el 2019 salía entre $35.000 y $80.000, dependiendo de la marca. Actualmente valen desde $320.000 con todo el trámite de papeles como la más barata".

Asociación de Motoqueros

Alejandro Melgarejo, presidente de la Asociación de Motoqueros de Misiones, indicó que la plaza de motos en la provincia de Misiones viene en constante crecimiento.



Aseguró que Misiones ronda en 270.000 motovehículos, siendo la zona metropolitana -Posadas, Garupá y Candelaria- donde se encuentra el 50% de dicha plaza. "La moto es una tendencia no una moda y como tal hay que adaptarse", dijo. Tras ser consultado por la alta demanda, Melgarejo explicó que por una cuestión económica "los ciudadanos deciden bajarse del coche o la camioneta y pasarse a la moto". Posteriormente, afirmó que se trata de un medio que requiere menos consumo y mantenimiento barato a comparación de un automóvil.



"Lo que nos preocupa es si estos nuevos conductores tienen la habilidad de conducir correctamente un vehículo de alto riesgo como es una motocicleta", reflexionó. Al respecto, indicó que desde la Asociación brindan talleres para capacitar sobre conducción y elementos de protección.