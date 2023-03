Organizaciones marcharán contra la explotación infantil

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Mientras transcurren las primeras jornadas de la investigación por el crimen de corrupción de menores, en el que están acusados el obereño Francisco Rolando Angeloti (46) y Marcelo Corazza (50), el productor y ganador de Gran Hermano en 2001, una organización de Oberá se manifestará hoy bajo la consigna “No al abuso de infantes, no a la trata”, en repudio de la organización criminal menionada, que desde Oberá captaba menores para ser explotados sexualmente.



La concentración de los manifestantes será desde las 18 sobre calle Ralf Haupt 1768 de la Capital del Monte, frente al domicilio donde residía Francisco Rolando Angelotti (46), considerado el líder de la banda que está siendo investigada por corrupción y abuso sexual de menores, delitos que habrían cometido durante al menos 20 años.



“Marchemos y alcemos la voz una vez más. Hagamos que el verdadero ‘con mis hijos y con las niñeces no te metás’ sea escuchado” comienza el anuncio que invita a los vecinos obereños a reunirse para reclamar por los delitos que salieron a la luz en los últimos días e hicieron eco en gran parte de la Argentina.



“Te esperamos con tus carteles y tu fuerza de aliento por esas personas desaparecidas y a las que les arrebataron su niñez. Hoy es un desconocido, pero ¿si mañana te toca a vos?”, continuaron en el mensaje viralizado desde la Comunidad Diversa Oberá (CDO), principal organizadora de la movida, con el acompañamiento de otras organizaciones sociales de la región.



Al final del mensaje que publicaron en distintas redes sociales, la CDO ratificó que la marcha se realizará para que se escuchen las voces, que sólo quieren “que se haga justicia”.



“Nadie más, nunca más. No a la trata de personas. Basta de impunidad. No al abuso de infantes”, señalaron de manera determinante.