Puerto Libertad: estudiantes tomaron por tiempo indeterminado la EPET N°33

miércoles 22 de marzo de 2023 | 13:05hs.

Estudiantes de la EPET N°33 de Puerto Libertad tomaron las instalaciones del edificio educativo pidiendo un pronta respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes. Piden obras en el edificio e insumos para las aulas. Indicaron que estos pedidos ya habían sido reclamados con anterioridad, pero las respuestas nunca llegaron.

“No levantaremos la protesta hasta que se apersonen las autoridades, y firmemos un compromiso de cumplimiento sobre las promesas hechas a nuestro colegio”, señalaron Marcelo Vázquez y Gonzalo Coronel”, miembros del Centro de Estudiantes de la EPET N°33 de Puerto Libertad.

Entretanto todos los alumnos se manifestaban pacíficamente frente al edificio escolar, explicitando que la institución se encuentra abandonada por el Estado, y peticionando entre otros: “No contamos con sillas y mesas suficientes; no tenemos recursos suficiente para prácticas deportivas, no tenemos lugar propio para educación física; la estructura del edificio escolar está en pésimas condiciones, en días de lluvia las aulas se inundan; algunas de las aulas no cuentan con aire acondicionado y/o ventiladores”. En el reclamo sin respuesta, tienen el acompañamiento de la dirección a cargo del profesor Julio César Benítez y del cuerpo de profesores.

Los alumnos autoconvocados piden también para levantar la medida de fuerza, la inmediata presencia con soluciones concretas del Subsecretario de Educación Técnica de la Provincia Gilson Berger, del Intendente Municipal Fernando Ferreira y Presidente del Concejo Deliberante Marcelo Aquino.

“Para cerrar el acuerdo tenemos que firmar personalmente el cumplimiento de lo solicitado, y allí volver a las aulas”, cerraron los estudiantes que están apoyados por sus padres.

Consultado sobre la situación, el Intendente Municipal Fernando Ferreira expresó: “estamos al tanto de la situación pero hay alguna imprecisión, ya que esta administración gestionó en su momento la Epet, y nunca dejó de colaborar. No obstante entendiendo la situación, estoy en Posadas ocupándome de gestionar ante las autoridades todo lo peticionado”.

Asimismo indicó que para el lunes 27 de este mes, autoridades del Ministerio de Educación se acercarán a la institución educativa para dialogar con los alumnos y dar a conocer los trabajos que se llevarán adelante. Por último manifestó que el mismo lunes 27, buscarán en la ciudad de Posadas, mesas y sillas nuevas para la institución.