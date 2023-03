Las exportaciones mineras crecieron 7% interanual en febrero

martes 21 de marzo de 2023 | 16:41hs.

Las exportaciones mineras totalizaron US$ 294 millones en febrero, lo que significó un incremento interanual en valores de 7% respecto al mismo mes de 2022, impulsadas los envíos de litio (166%) y de minerales metalíferos (14%).

De acuerdo al informe difundido este martes por la Secretaría de Minería, el acumulado en los primeros dos meses de 2023 totalizó US$ 674 millones, lo que representó un incremento del 30% interanual para alcanzar el nivel más alto desde 2015 para el primer bimestre, cuando las mismas habían sumado US$ 692 millones.

El comienzo del año continúa la tendencia de 2022 cuando las exportaciones mineras ya habían totalizado los US$ 3.857 millones, con un alza de casi el 20% respecto a 2021, y el nivel más alto en montos desde 2012, cuando se registraron embarques por US$ 4.981 millones.

Además de representar un incremento interanual en valores de 7% para febrero y a un incremento interanual del 30% para el acumulado del año, las ventas del primer bimestre se sitúan un 19% por encima del promedio de 2010-2022 en estos meses, informó Télam.

Dados estos montos, las exportaciones de productos mineros significaron el 6% de las exportaciones totales argentinas en febrero de 2023 y el 7% en el acumulado del bimestre.

Dentro del conjunto de minerales de exportación, en el caso del litio durante febrero se exportaron un total de US$ 58 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 85%, marcando el récord histórico de exportaciones para un segundo mes de año, lo cual fue explicado por un fuerte aumento en los precios internacionales.

No obstante, ese mes el litio -de acuerdo a los minerales más exportados- explicó el 20% de los envíos totales y ocupó la posición número tres en el ranking sectorial, con una caída respecto al mes anterior cuando se ubicó en segundo lugar.

Así, en los primeros dos meses del 2023 las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 140 millones, creciendo un 166% interanual y representando el 21% de las exportaciones mineras totales y siendo este dato de exportaciones en términos históricos el mejor para el primer bimestre de un año.

En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 31%.

Por otro lado, del total exportado durante febrero, US$ 225 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó una caída interanual de 4% respecto al mismo mes de 2022 para esta categoría.

Estos productos representaron el 76% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con US$ 157millones (54% del total) y la plata con US$ 65 millones (22%), mientras que de los restantes US$ 2 millones (0,7%) fueron explicados por otros minerales metalíferos.

En febrero, el valor de las exportaciones de oro presentaron una caída interanual del 9%(16 millones menos que en 2022), explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 5% y también por una disminución en los precios internacionales.

Las exportaciones de plata en el mes analizado crecieron un 14% interanual (8 millones más que en 2022) y explicado por un aumento en los volúmenes exportados del 96%.

En conjunto, en el acumulado de los primeros 2 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 512millones, lo que implicó un incremento interanual del 14%, donde el oro aportó US% 362 millones (54% del total), la plata US$ 144 millones (21%) y el resto de los metales US$ 6 millones (1%).

Esto le permitió a este rubro representar el 76% de las exportaciones mineras totales, y de esta manera, en los primeros dos meses de 2023 el oro mostró un crecimiento interanual del 21%, en los montos exportados, mientras que la plata creció un 5% interanual.

En cuanto al análisis del desempeño por provincias, en Santa Cruz, las exportaciones mineras durante febrero alcanzaron los US$ 123 millones, incrementándose en un 23,8% respecto a febrero 2022. En el acumulado del año las ventas mineras de la provincia sumaron US$ 280 millones, lo que significó un crecimiento interanual de 20,7% respecto al mismo periodo de 2022.

En las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta que conforman el NOA, las exportaciones totalizaron los US$ 106 millones, con un crecimiento interanual de 46,4%. En el acumulado los primeros dos meses de 2023 sumaron US$ 235 millones, lo que implicó para las provincias un crecimiento interanual de 62,5% respecto al mismo periodo de 2022.