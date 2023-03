Forestoindustria misionera insiste en que provincias construyan con madera

martes 21 de marzo de 2023 | 1:30hs.

La mesa nacional técnica de construcción con madera tuvo una nueva reunión, en la que se debatieron las necesidades del sector. La forestoindustria es una actividad que viene sufriendo los embates de la inflación y las decisiones externas, que complican tanto el mercado interno como la exportación.



Por eso, la posibilidad de potenciar la obra pública y privada con madera genera expectativas a un rubro que nuclea a miles de trabajadores en Misiones. Es que el sector en la provincia afirma que no sólo está plenamente preparado para afrontar proyectos de gran magnitud dentro de la misma Tierra Colorada, sino que además cuenta con los recursos, herramientas y profesionales para exportar asesoramiento y materiales a otras provincias que lo requirieran.



Todo ello se debatió en la mesa técnica, encabezada por directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Sabina Vetter, que se llevó a cabo días atrás en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que reunió a profesionales y técnicos del sector de entidades públicas y privadas, universidades y asociaciones vinculadas.



Uno de los representantes de Misiones fue Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), quien estuvo en el encuentro vía zoom y se refirió al trabajo que se hace desde el sector privado para promocionar la construcción de viviendas en madera.



En diálogo con El Territorio, expresó que “por fin las partes de la primera transformación están pidiendo con nosotros la difusión y promoción de la construcción con madera, principalmente la gente de Afoa (Asociación Forestal Argentina). Ya nosotros venimos desde hace muchos años trabajando en esto. Creo que ahora todos juntos entendemos que tenemos las herramientas para paliar el déficit poblacional y darle un valor a nuestra madera”.



“Las inversiones están hechas, tenemos la industria para construir, tenemos la materia prima y necesitamos decisiones políticas para los planes nacionales y fomentar la producción y venta a los privados. Nación y las provincias tienen que hacer fuerza. Tenemos provincias como Chaco, Corrientes y Entre Ríos que no están construyendo con madera. La única que tiene un pequeño porcentaje de construcción es Misiones. Por supuesto que agradecemos eso y pedimos también un porcentaje más importante”, afirmó.



Y apuntó: “Necesitamos que el gobierno de Corrientes tome la iniciativa y se ponga a construir con madera. Somos los principales productores forestales, promovemos la construcción con madera y no construimos nosotros. Esperemos que el gobierno de Corrientes empiece a trabajar en esto también y nosotros nos ponemos a disposición con los equipos técnicos que tiene Misiones y sabemos que la dirección nacional de foresto-industria también tiene sus equipos”.



Profesionalismo y recursos

Fachinello remarcó que la provincia de Misiones se encuentra en plenas condiciones de exportar a otras provincias asesoramiento y madera. La profesionalización es una de las fortalezas que se destacan. “A otras provincias nosotros le podemos asesorar, capacitar la gente, y venderle los kits de casas. Eso hace tracción en toda la cadena de producción, desde el que hace el plantín hasta el que está haciendo el machimbre y los paneles. Misiones está preparada para exportar su trabajo y materia prima a quien lo requiera”, aseveró.



“Tenemos la facultad de ingeniería industrial, facultad de diseño y los centros tecnológicos, principalmente el de Montecarlo. La provincia invierte mucho en ello, así que creo que tenemos que darle trabajo a esta gente. Además, hay que seguir trabajando fuertemente con las diplomaturas con construcción con madera, que ya hay varias en el país. Nosotros acá Apicofom y la provincia de Misiones tuvimos nuestros primeros 60 egresados, por lo que estamos muy orgullosos”, afirmó.



Debate nacional

Durante la mesa, se debatió la posibilidad de acordar normas de estandarización de materiales, actualización de normas técnicas, entre otros puntos de interés. “Venimos a plantear el compromiso de darle continuidad a esta mesa técnica porque estamos convencidos que una acción concreta tiene que ver con la construcción de casas en madera”, señaló Vetter, que estuvo acompañada por el director de Foresto Industria, Luis Olmo; el director de Producción Forestal, Esteban Borodowski y Diego Pezzano, del equipo de Foresto Industria, asesor de la dirección nacional.



La funcionaria refirió a las metas al 2030 para la forestoindustria, donde apuntó a “la capacidad instalada para la construcción de 30.000 viviendas anuales en madera, una capacidad tecnológica para construir entre 4 y 10 edificios de altura y dar soluciones rápidas y de calidad para la mejora de las condiciones habitacionales de los argentinos”.



En este sentido, se atendió a la necesidad de trabajar con todos los actores que conforman el sector: industrias, comercializadores, profesionales y empresas de construcción, futuros usuarios de las viviendas y el Estado, a través de consensuar la política y la obra pública.



Durante la jornada, que se desarrolló bajo la modalidad mixta, se hizo un repaso de las capacitaciones y cursos desarrollados desde la Dirección y también desde las diferentes instituciones, universidades y asociaciones participantes, que compartieron la oferta vigente en materia de seminarios, estudios de posgrado y tecnicaturas.



En este marco, se abordó la sugerencia del representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Concordia, Martín Sánchez Acosta, que sugirió la implementación de un registro de capacitadores, detallando las temáticas y considerando los profesionales incluidos en el sistema de capacitadores en relación a las competencias laborales en construcción con madera implementadas por la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico para la Industria Maderera con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



Otro de los ejes de trabajo tuvo que ver con los resultados de los ensayos de resistencia al fuego en paneles realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), que arrojaron buenos resultados en lo que respecta a transmisión térmica y donde se sugirió pasar a una segunda etapa de ensayos, de simulación real de incendio en vivienda.



Asimismo, se compartieron los adelantos en materia de rotulado de madera estructural. “Hay que seguir trabajando junto al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Iram) sobre el documento de base, elaborado por Faima, con los aportes del proyecto del Inti. Es una idea que se implementa en diferentes mercados del mundo para que la madera tenga una garantía sobre su uso y durabilidad”, coincidieron desde la Dirección Nacional.



Etiquetado energético

La Secretaría de Energía, a través de la asesora Paola Sandoval, de la Dirección de Generación Eléctrica, presentó las consideraciones de la reciente instauración del Etiquetado Energético de las Viviendas, que calificó según la cantidad de energía necesaria para acondicionar una vivienda, considerando además la generación solar de energía térmica (agua caliente) y eléctrica, como elementos que mejoran la eficiencia.



Además, se abordó una propuesta de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial para el diseño de un registro de viviendas con madera y de profesionales a nivel nacional. En la próxima reunión de la Mesa de Viviendas, se presentará una idea para el desarrollo de éste tema.



La reunión contó con la presencia de representantes de Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la Secretaría de Energía, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, diferentes institutos nacionales (Inti, Inta e Inet), del Iram, Universidades Nacionales, funcionarios provinciales, Afoa, centros y cámaras empresarias (Faima, Apicofom, Cadamda) y profesionales del sector maderero.