Ibarra canceló el día libre tras las derrota de Boca

martes 21 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Los silbidos de la Bombonera impactaron en las fibras más sensibles de Hugo Ibarra, ídolo histórico y DT de Boca, quien le pidió “paciencia” a los hinchas. El Negro sabe que tiene cada vez menos margen de error en el corralito y es por eso que tomó una inesperada decisión tras la dura caída con Instituto: canceló el día libre del plantel y hubo práctica ayer por la tarde.



No obstante, el foco de pasó principalmente por la reunión que se llevó a cabo en la antesala de los trabajos vespertinos: el entrenador y los jugadores se vieron las caras para reflexionar sobre el difícil momento del equipo.



La charla no fue larga, duró alrededor de 10 minutos, e Ibarra le pidió al plantel otra actitud y autocrítica para mejorar de cara a los compromisos que vienen. El Negro le dejó en claro a los jugadores que pretende más de cada uno, aunque les destacó que confía en ellos.



Por el momento, el DT dirigirá ante Olimpo el sábado por Copa Argentina, pero un buen resultado no garantiza su continuidad ya que esperan respuestas futbolísticas.