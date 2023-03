Reuma: instan a la detección precoz para lograr la remisión

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Hoy -18 de marzo- se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas Juveniles, jornada que tiene como finalidad lograr un rápido diagnóstico en la población pediátrica y visibilizar que se trata de patologías que no sólo afectan a la población anciana, como comúnmente se asocia.



“Esto surgió en el 2019 de la Sociedad Europea de Reumatología Infantil más que nada con el objetivo de concientizar y dar a conocer que estas enfermedades también se pueden presentar a edades tempranas. Si bien es verdad que son enfermedades poco frecuentes y que sus síntomas van a variar según cada individuo”, explicó Florencia Ahumada, reumatóloga infantil del Hospital Pediátrico de Posadas, única profesional en su especialidad en la provincia.



Y agregó: “Dentro de las enfermedades reumatológicas, la artritis idiopática juvenil es la patología reumatológica crónica más frecuente. Las llamamos juveniles cuando se presentan antes de los 16 años y son pacientes que pueden presentar síntomas desde el año de vida”.



Según la profesional se generó este día para lograr una sospecha diagnóstica y lograr una derivación temprana al especialista. A través de esto, “se vio que aquellos pacientes, que tienen un diagnóstico temprano, tienen mejor respuesta a los tratamientos, un óptimo pronóstico a largo plazo y logran una mejor calidad de vida”, destacó Ahumada, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Se trata de enfermedades crónicas, “no hablamos de cura; cuando se diagnostican con el primer diagnóstico lo que buscamos es inactivar la enfermedad, una vez que logramos esto el próximo objetivo es lograr la remisión”. Es decir, que el paciente puede estar asintomático -con o sin tratamiento- pero en cualquier momento puede desencadenarse una reactivación de la enfermedad.



Síntomas

El síntoma cardinal es la artritis, que es el dolor articular acompañado de síntomas de inflamación, “la articulación se hincha se pone más gordita y le cuesta moverse”. Esto se lo diferencia de los dolores de crecimiento, que los niños sienten sobre todo después de las jornadas intensas de actividad física. En los chicos con problemas reumatológicos “el peor momento es después del descanso prolongado, lo llamamos rigidez matinal, después con el movimiento se les pasa”. Estas inflamaciones no empiezan de un día para el otro, tienen un proceso de afección continua por más de seis semanas y no son producidas por golpes -o infecciones-, cuando se identifican estos factores puede ser una alarma para consultar.



Es un diagnóstico clínico, ninguna prueba de laboratorio o de imagen confirma la sospecha clínica, y de exclusión, requiere descartar las causas conocidas de artritis. Se estima que 1 a 2 por cada 1000 menores de 16 años pueden presentar alguna enfermedad reumatológica.



Por otra parte, sobre la cobertura médica, subrayó: “Las obras sociales cubren estas patologías, están incluidas dentro de las enfermedades crónicas. Se piden muchos papeles pero en general hay buena respuesta tanto en el sector público como privado. Se consigue la medicación para realizar el tratamiento”.



Actividades

Por la conmemoración de la patología, se realizó la primera actividad de la que se tiene registro en el Hospital Pediátrico de Posadas, que consistió en una charla sobre cómo detectar síntomas en niños. Se habló no sólo de artritis, sino también de lupus, vasculitis -inflamación de los vasos sanguíneos- y dermatomiositis -enfermedad inflamatoria caracterizada por la debilidad muscular y el sarpullido en la piel- que también se dan en la población pediátrica. La actividad fue destinada al personal del Pediátrico y vía web se transmitió a otros hospitales de la provincia.



“Después de la charla hicimos una reunión con pacientes y sus familias, para que se conozcan y sepan que hay otras personas que están pasando por lo mismo y se sientan más acompañados”. La idea es que año a año vaya creciendo cerró Ahumada.