Murió Enrique Symns, el ‘Bukowski’ argentino

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Falleció Enrique Symns. El escritor y periodista falleció hoy a los 77 años. Durante los últimos, su salud estaba muy deteriorada. En los años ochenta supo revolucionar el periodismo. Algunos de los aspectos más sobresalientes de su biografía son los libros que publicó: ensayos, novelas y guiones de teatro. También integró Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como monologuista y fundó la emblemática revista Cerdos & Peces.



“Lo primero que se me despierta en esta situación, es una sensación de respeto que sentí de su parte. Eso, eso: respeto”. El que habla es periodista Víctor Pintos. “Enrique siempre me respetó por lo que era, un periodista profesional. Demasiado profesional para quienes estaban cerca suyo, que parecían seres subterráneos que asomaban a la profesión; yo no, era al revés; era en todo caso un profesional que también circulaba en túneles por debajo de la tierra. Y él valoró eso. Seguramente que no actuara”, le dice a Infobae Cultura.



“Tal vez por eso mismo fue que una vez me invitó a que conociera la quinta en la que estaba viviendo, creo que era en Florencio Varela. ¿Una quinta? ¿Enrique en una quinta? Sí, era una casa derruida en medio de un parque con los pastos crecidos. Fui con mi hermano Guille, me acuerdo. A la vuelta, ya de noche, nos perdimos. Hicimos todo el Camino Negro en un auto con aire acondicionado, qué zarpados”, recuerda.



Ricardo Ragendorfer estuvo con Symns hace diez días. “Esa fue mi despedida”, le dice a Infobae Cultura. “Lamentablemente estaba postrado, bastante enfermo; hace años que estaba así. No era más el Enrique que nosotros habíamos conocido. Estaba muy deteriorado por su enfermedad. Era, como diría Chandler, triste, solitario y final. No había ninguna posibilidad de que se ponga bien”, agrega.



Sobre los recuerdos que tiene de Symns, dice, “podría escribir un libro con varios tomos”. “Nos conocemos hace 38 años. Él de casualidad me llevó a El porteño. Supongo que si no lo hubiera conocido, mi vida hubiera sido absolutamente distinta”, cuenta. “Hacer Cerdos & Peces fue una de las experiencias periodísticas más profundas. más vertiginosas. más felices y más divertidas que atravesé en toda mi carrera periodística”, concluye.



En Argentina y Sudamérica, es reconocido como uno de los exponentes literarios contemporáneos del periodismo gonzo (una forma de plantarse frente a la realidad y narrarla en forma de crónica con total crudeza, e incluso con toques de ficción). Hay un consenso generalizado de que nadie como él supo surfear y narrar el under porteño de los años ochenta. Hoy las redes están de luto: miles de sus lectores lo despiden recordando sus textos, que se han vuelto un emblema en el arte de narrar los resquicios olvidados del sistema.



Luego de vivir varios años en Países Bajos, España y Brasil, regresó a Buenos Aires y fundó en 1983 Cerdos & Peces, la revista donde desarrolló su estilo. Se editó con regularidad hasta 1987. Luego hubo varias reediciones, como la de 2021, su gran regreso “por única y última vez”. Un número especial de 152 páginas. Un homenaje a Symns, “padre de la criatura”, héroe de la crónica border y la contracultura.



Aportan sus textos a esa nueva edición Vera Land, Ricardo Ragendorfer, Semilla Bucciarelli, Fernando Noy, Daniel Melingo, Maitena, Andrés Calamaro, Camila Sosa Villada, Adrián Caetano, Naty Menstrual, Fabián Casas, Mariana Enriquez, Dolores Reyes, Carlos Busqued, Bruno Stagnaro, César González, Willy Crook, Luis Ortega, Kike Ferrari, Juan Mendoza, Federico Bianchini y Bruno Stagnaro.

Su último libro publicado.

Algunos de sus libros son Invitación al abismo, La banda de los chacales, Paéz, La vida es un bar, La última canción, El señor de los venenos, En busca del asesino, Senderos extraviados y Fantasmas de luz. Fue secretario de redacción en El Porteño —donde comenzó a publicarse Cerdos & Peces a modo de suplemento cultural—, prosecretario de Satiricón, colaborador en Clarín, Eroticón y Fin de Siglo, redactor de los diarios La Voz y Sur.y.