Metal tentacular en el Cidade

jueves 16 de marzo de 2023 | 21:35hs.

Una de las más reconocidas referencias del hardcore-punk llega a Misiones.

Octopoulpe, la one man band coreana-francesa llega a Posadas en medio de su intensa gira sudamericana el viernes 24.

Hardcore, Punk, MathRock, Noise, casi todas las variantes del metal extremo le calzan justo a este proyecto unipersonal de JP Lejal, francés que, radicado en Corea, salió a perforar oídos por el mundo con un particular estilo. Radicado en México desde hace varios años,está en medio de una intensa gira sudamericana que arrancó en Lima -Perú- el fin de semana pasado y lo llevará por Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Colombia, con un total de 43 fechas en 49 días.

Ocho brazos y una cabeza

Nacido en una pecera en Seúl en el 2014, Octopoulpe se presenta como una criatura semi-desnuda, con un particular antifaz que hace referencia a su nombre y según define ‘‘toca música tentacular que va desde el math-rock hasta el hardcore-punk’’.

En un show que es por demás curioso y virtuoso debido a la maestría con la que el pulpo puede tocar la batería y al mismo tiempo controlar los demás instrumentos, mientras maneja efectos de luces y proyecciones de videos que interactúan con el espectáculo.

Un curioso personaje crossover entre la cultura geek asiática con la del DIY -do it yourself propio del hardcore old school se desplegará en Misiones. Vendrá desde Salta para tocar el viernes en el Centro Cultural Vicente Cidade, junto a los locales Kuria.

Con esa mentalidad alejada del circuito comercial y a la sombra del mercado, Octopoulpe arrancó el sábado en Lima -Perú- su gira sudamericana que lo llevará por los confines argentinos, brasileños, bolivianos y de Uruguay y Paraguay, finalizando en Bogotá el 29 de abril.

Una cruz para Muria

Los Kuria son los despojos pesados, humeantes e instrumentales de lo que fue Kuria Muria, lo más stoner que sonó en Posadas. Integrada por Diego Bellocchio en batería, Sepu Rodríguez en guitarra y René Horianski en bajo, a quienes se suma Wincha en Teremin. Los Kuria están en pleno lanzamiento de material masterizado arrojado a las plataformas.