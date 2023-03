Eva, orgullosa de Bastian desde la tribuna de River

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Eva Anderson se muestra muy feliz con su nueva vida en la Argentina y suele compartir sus momentos más lindos en familia. Luego de varios años viviendo en Alemania, la modelo y su marido, Martín Demichelis, regresaron al país para que él asumiera como el nuevo director técnico de River.



Al parecer, el ex futbolista no es el único apasionado del fútbol, su hijo mayor, Bastian, también adora este deporte y no duda en acompañar a su papá en este nuevo desafío. En las últimas horas, Eva lo mostró presente durante el último partido de River buscando las pelotas que salían de la cancha.



“Basti de alcanzapelotas me mata de amor”, escribió la modelo acompañando varias fotos y videos tomados por ella misma, en la cancha.