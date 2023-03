Bizarrap: Preventa de entradas agotados de cara a su show en Argentina

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Esta semana, el artista Bizarrap generó una revolución en la web tras anunciar a través de los perfiles de sus redes sociales que daría el primer show de su nuevo tour, y tendría a Buenos Aires como punto de partida.



El artista del momento decidió iniciar una gira por varios países de América Latina, así como también Europa y el despegue sería su propio país. Para la ocasión decidió presentar un video animado que llamó la atención de todos.



Es que desde el show de Jimmy Fallon en los Estados Unidos hasta la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, son varios los lugares en los que se estuvo presentando el hombre del momento, el Récord Guinness. Y mientras más se agranda su figura, más se esperaba la confirmación del inicio de su nuevo tour mundial.



Un video animado que lo muestra en tamaño gigante buscando por la ciudad su gorra, sus lentes y los auriculares son parte del anuncio del show que brindará el próximo mes de abril en Palermo. Acompañado a las imágenes, un texto brindaba más detalles: “Vendrán otros… pero éste, el primero, quería que fuera en casa. Buenos Aires: el 20 de abril explotamos el Hipódromo de Palermo”.

El anuncio de su gira mundial fue lanzado en versión animada.

Así, el denominado BZRP TOUR desembarcará en CABA y así lo anunció la productora del evento: “El show del año está acá. Bizarrap llega para hacerte parte de una experiencia que nunca antes viviste. Así de corta. Uno de esos shows que no se te borran de la memoria”.



Además, se confirmaba que la preventa de entradas para clientes de un determinado banco comenzó ayer desde las 10 de la mañana hasta agotar stock. Ese stock tardó apenas minutos en agotarse, lo que da a entender el furor que genera la figura de uno de los artistas récord en el mundo.



Con 18.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, desde la publicación del anuncio del tour en los últimos minutos del lunes 13, ya cosechó casi 1.500.000 likes el video, además de casi 8000 comentarios a favor, desde destacadas estrellas hasta seguidores fanáticos del productor, quienes no sólo lo felicitan, sino que ya también comienzan a pedir por otras sedes del país donde continuar llevando su música.



Shakira y Bizarrap,Sessions #53

Así las cosas, tras agotarse la preventa, se confirmó que desde desde las 16 de ayer también se podrán adquirir los tickets en la venta general. Para esta primera etapa, el costo de la entrada llegaba a los $15.000, además de $2250 de service charge que cobra la plataforma dispuesta para la venta.



La Music Session #53 de Shakira y Bizarrap pisó fuerte desde su publicación y su techo parece no tener límites. En apenas 24 horas desde su estreno el 12 de enero pasado, el tema en Youtube ya superaba las 63 millones de reproducciones, los 5,5 millones de likes y los 336 mil comentarios, lo que daba apenas una muestra de la magnitud del fenómeno y marcaba el primero de sus récords Guinness para un artista latino.



Pero eso fue solo el comienzo, porque la canción fue también la que más rápido alcanzó las 100 millones de visualizaciones en su primera semana en la red social de los videos, constituyendo el segundo galardón.



Claro está que el éxito del tema también se trasladaba a la plataforma de los audios por excelencia. En Spotify, fue la canción más escuchada en 24 horas, ya que sus fans le dieron play 14.393.342 veces. Y en una semana, sumaron la impresionante cifra de 80.646.962, en ambos casos, también representaron la marca más alta para un artista latino, en esta oportunidad, por partida doble.



Toda esa cadena de récords derivó en una invitación al show de Jimmy Fallon, en el que la cantante colombiana y el productor argentino contaron algunos secretos detrás de la canción del año. La confirmación de esa presentación se dio a conocer a través de una publicación de la artista en su Instagram: “Emocionada de regresar a Nueva York con Bizarrap y estaré presentando nuestra sesión por primera vez en vivo con Jimmy Fallon… Nos encantaría saber de nuestros mayores fans y verlos interpretando la canción. Muéstrenos qué tan bien lo saben y tal vez puedan estar cerca de nosotros ese día”, escribió la ex mujer de Piqué. A continuación, compartió el momento en que presentó en el mismo programa la canción su tema Te Felicito.



Para Bizarrap, en cambio, fue su primera vez en el late night show, marcando otro capítulo para la música argentina. Tuvieron que pasar dos años para que un artista de nuestro país vuelva a hacer historia presentándose en ese escenario.



Anteriormente, había sido Nicki Nicole, la rosarina de 22 años quien en abril de 2021 cantó su hit Wapo Traketero y su último lanzamiento, No toque mi Naik, junto con Lunay.