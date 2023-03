Autopsia a Galeano reveló el trayecto del disparo y su pareja seguirá preso

martes 14 de marzo de 2023 | 3:00hs.

La autopsia de Yésica Galeano (31) zanjó la principal duda que tenía la investigación por su muerte: el disparo, según los informes preliminares, se dio de derecha a izquierda. Así lo confirmaron a El Territorio fuentes con acceso a la causa luego de los informes preliminares del Cuerpo Médico Forense.



Se detalló que se trató de un proceso “complejo”, que confirmó que la mujer falleció a causa del disparo de una 9 milímetros, armas que tienen integrantes de las fuerzas policiales.



Como informó este medio oportunamente la necropsia se inició la misma tarde del domingo y siguió en horas de la mañana de la víspera. Los resultados se conocieron en horas de la tarde. De todas formas, aún quedan elementos por determinar, por lo que la investigación continuará.



Si bien las novedades podría ser un punto a favor de su pareja debido a que en principio coincide con el relato de un suicidio, se pudo saber que las autoridades del Juzgado de Instrucción ordenaron se le notifique formalmente su detención a Horacio B. (35). Desde ayer se levantó la incomunicación que tenía, pero por el momento seguirá tras las rejas.



Ante esto, el hombre deberá ser indagado por “averiguación de muerte dudosa” en los próximos días por las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos. Es que aún se consideran que hay varios puntos oscuros en la historia que deben ser aclarados.



Las fuentes consultadas señalaron que aún no se puede descartar ninguna hipótesis, tampoco un femicidio. Por esta razón se ordenó una batería de pruebas que serán incorporadas al expediente, lo que permitirá encauzar una línea investigativa.



La principal es la absorción atómica, una técnica específica que -a grandes rasgos- permite detectar residuos de disparo por arma de fuego y es mucho más fiable que el guantelete de parafina aunque demora más tiempo. La misma se hará tanto a Galeano como al detenido.



También se analizan las prendas de vestir incautadas.



En este contexto, autoridades judiciales y policiales volvieron ayer a la casa donde ocurrieron los hechos e hicieron nuevas pericias tanto en la vivienda como en el vehículo Volkswagen Bora donde hallaron a la víctima. Los detalles de estos procedimientos no trascendieron ayer.



Por otra parte, fuentes policiales señalaron que el hijo de la pareja, de un año, fue resguardado y por el momento quedó al cuidado de un hogar. La mujer también tenía una niña de 7 años, producto de otra relación, que ahora está con su padre.



Ambos estaban en el domicilio cuando se desarrolló la tragedia.



Además, sobre el detenido, que también es cabo de Gendarmería Nacional pero estaba de licencia por un tratamiento psicológico, se supo que los exámenes médicos confirmaron que había consumido cocaína.



En cuanto al cuerpo de la mujer, ya fue liberado ayer pero las autoridades de la fuerza federal estaban en pleno papeleo para concretar el traslado a Formosa, de donde era oriunda. El procedimiento podría hacerse en la jornada de hoy, según dijeron fuentes de la fuerza.



Los hechos

Tal y como viene informando este medio, el hecho ocurrió en horas de la mañana del domingo, cerca de las 9, sobre la calle 55B del barrio Cocomarola Este. Allí alquilaban una casa ambos gendarmes desde hace seis meses, aunque mantenían una relación desde el 2019.



Los efectivos de la Policía de Misiones fueron advertidos por un vecino de los centinelas, quien expresó que habían escuchado una fuerte discusión y luego un disparo. Rápidamente los uniformados de la Comisaría Decimoprimera fueron al sitio y constataron que Galeano, de franco de servicio y sin uniforme, no tenía signos vitales.



El cuerpo estaba en el asiento del acompañante del Volkswagen Bora estacionado en el garaje y a simple vista tenía un disparo en la cabeza. Además, las dos puertas del automóvil estaban abiertas y el arma aparentemente utilizada se encontraba en medio de los asientos, cerca de la palanca de cambios.



El cabo de GNA Horacio B. (35) expresó que habían peleado y ella se suicidó. El hombre tenía la remera manchada con sangre y masa encefálica. El dato, muy duro, podría tener valor en el futuro de la investigación.



El punto de conflicto en la historia desde un principio fue la ubicación del arma, que estaba - como se dijo - del lado izquierdo de Galeano. Sin embargo, los investigadores determinaron mediante los compañeros de trabajo que la mujer era diestra, algo que fue confirmado por altas fuentes de Gendarmería a El Territorio.



Asimismo, profesionales de la Policía Científica y médico policial expresaron que la proyección del disparo y la ojiva hallada en el sitio indicarían que el disparo fue de derecha a izquierda, lo que terminó de confirmarse con la autopsia conocida en la tarde de ayer.



Sin embargo, la investigación recién comienza.

“Era una buena persona, alegre y generosa”

Este medio volvió ayer al barrio donde ocurrieron los hechos y si bien los principales testigos del caso prefirieron no hacer declaraciones públicas, se pudo reconstruir algunos detalles de la rutina de Galeano con Horacio B. (35), oriundo de Gobernador Roca.



“No se solían escuchar discusiones ni tampoco nunca se vio algún hecho de violencia”, comentó una vecina del lugar sobre la convivencia de la pareja. Aunque también indicó que últimamente no se la veía mucho a Yesica por el vecindario.



“Ellos se mudaron hace unos seis meses, siempre se veía a los chicos (dos menores de 7 y 1 año), jugar en la vereda. Pero últimamente ella no estaba en la casa, venía de vez en cuando”, amplió la entrevistada.



Si bien el hecho sorprendió a los vecinos, afirmaron que tanto la víctima como Horacio tenían poca relación con ellos. “Era nada más que el saludo de vez en cuando”. Otra referencia que realizaron los lugareños es que hasta la tarde-noche del sábado, el día previo al hecho, en la vivienda sólo se encontraba el hombre.



Contrario a esto, una ex vecina de donde la pareja vivía antes expresó que la pareja “no tenía buena relación”.



Esta persona señaló que “Yesi era una persona muy alegre y generosa, que siempre te hacía reír y te daba hasta lo que no tenía. Así la recordaré, era una buena amiga”.



Y amplió: “Yo puedo decirte de Jesi que era una buena persona, una mamá atenta y cariñosa. Que sus hijos tienen la edad de los míos y jugaban siempre en mi casa porque yo compartía mucho con ella cuando vivía en mi barrio. No les faltaba nada y sus hijos estaban bien atendidos y cuidados”.