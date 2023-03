La federación misionera abrió su temporada en el Itapúa

martes 14 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El pasado fin de semana se desarrolló el primer Abierto Provincial de la federación misionera de tenis, categoría mayores, en las instalaciones del club Itapúa de Posadas.



Fue el inicio de la temporada bajo un intenso calor pero con una destacada convocatoria de deportistas de toda la región.



En la catorgía Libres A el campeón fue el representante local René Yegros Codiani, quien derrotó en la final a Tiziano Arriola -foto-, también del club capitalino.



En la Libres B el vencedor resultó ser el jardinense Jeremías González, mientras que Timoteo Dos Santos (Virasoro) fue el vencedor de la Libres C.



Además, la Libres D quedó en manos de Gianluca Padula y la +30 A se la llevó Anibal Blasco. Otros vencedores: Leadro Vialey (+30 B), Romano Paniagua (+30 C), Nicolás Hart (+40 A), Horacio Romero (+40 B), Antonio Dies (+40 C), Diego Hart (+50 B) y en Damas B se impuso Verónica Ríos, del club Capri.



Precisamente el calendario continuará el próximo 14 de abril en el club Capri, también de Posadas, cuando se dispute el 2º Provincial del año.