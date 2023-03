Rihanna emocionó y deslumbró en escena

martes 14 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Como si con Lady Gaga no hubiera sido suficiente, la gala de este año tuvo un segundo número musical de peso a cargo a Rihanna. La vocalista, que viene de presentarse en el entretiempo del Superbowl, entonó sobre el escenario del Dolby Theatre la canción nominada “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda por siempre. El tema fue escrito con la idea de funcionar como un homenaje a Chadwick Boseman, protagonista de la primera película de la saga, quien falleció en agosto de 2020 a raíz de un cáncer. Siempre con simpatía desde la alfombra roja y apostando a diseños que destacaran su avanzado embarazo, en su presentación Rihanna deslumbró con un look completamente brillante que se llevó todas las miradas del público.