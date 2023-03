Daniella Mastricchio tras perder su embarazo: “Me duele el cuerpo y el corazón’’

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Daniella Mastricchio abrió su corazón en Instagram, al compartir con sus seguidores el profundo dolor que transita por la pérdida de su embarazo de 12 semanas. La actriz aún no sabía el sexo del bebé que venía en camino, fruto de su amor con Matías Fabiani y ya es mamá de Bautista, niño de 5 años. ‘‘Gracias pollito. Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito, nos hiciste muy felices. Gracias por elegirnos como tus papás y regalarnos tanto amor, tan real como vos. Qué orgullo siento por haberte compartido mi cuerpo 12 semanas y latir juntos hasta que decidiste... Me hubiera colapsado más de amor tenerte en mis brazos y decirte cuánto te amo mirándote a los ojitos como los soñé. No pudo ser, Dios sabe por qué. Nos cuidaron, eso seguro’’, arrancó diciendo.