Un hombre terminó internado tras ser mordido por un perro

jueves 09 de marzo de 2023 | 9:57hs.

El hecho ocurrió ayer por la noche cerca de las 20 horas cuando quien transitaba con su motocicleta por la calle Santa María del Iguazú, al llegar a ala altura de la intersección con calle Aguaí fue atacado por un perro que lo alcanzo y con una mordida quitarle un pedazo del pie. El hombre permanece internado con antibióticos y aun no saben si necesitara cirugía reconstructiva.

La problemática de los perros en situación de calle se acentúa y atacan a niños en bicicleta, a motociclistas e incluso algunos a los automóviles. En la mayoría de los casos son los causantes de accidentes de transito que pueden ser evitados si se aplica la ordenanza de tenencia responsable de animales. Sin embargo, estos episodios continúan repitiéndose y algunos con grandes consecuencias.

“Mi esposo está internado con antibióticos, por lo menos hasta mañana nos dijeron, el perro le saco parte del pie y no sabemos si va a necesitar cirugía. Aun no le aplicaron vacunas y no sabe si el perro tiene alguna enfermedad” indicó Mirta esposa de la víctima.

El hombre de 53 años conto que iba en su motocicleta cuando dos perros lo atacaron uno de cada lado “Yo frené, y el perro más grande me mordió el talón y comenzó a mover la cabeza hasta que me saco un pedazo, yo creo que como le salto sangre me soltó. Justo paso el concejal Javier Bareiro, paro y después paro otro vehículo y el concejal me trajo al hospital donde me tienen internado esperando para saber que me deben aplicar y si necesito cirugía”

Este señor no fue la única victima de este perro en la jornada de ayer. “Cuando me atendían, llegó al hospital una chica que también fue mordida por un perro, mi señora le pregunto donde paso y le dijo que fue en el mismo lugar que a mi, la chica le tomó una foto y es el mismo que me ataco a mi” contó

Esperan que desde la dirección de Zoonosis encuentren al perro para realizar los análisis y así determinar la medicación que de ser administrada al hombre y efectivos de la policía estuvieron en el hospital a fin de recabar mas datos acerca del hecho.