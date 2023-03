Docentes correntinos confirman paro y movilización para el 9 y 10 de marzo

miércoles 08 de marzo de 2023 | 18:00hs.

Finalmente, luego de conocer la propuesta salarial del gobernador Valdés, los docentes convocaron a un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo.

“La propuesta fue ampliamente rechazada por la docencia. El 89% de la docencia le dice no. Así que ante la ausencia de una nueva convocatoria se decidió realizar la medida de fuerza los días jueves 9 y viernes 10 de marzo”, expresó Fernando Ramírez, referente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).

La medida de fuerza se cumplirá sin concurrencia a los lugares de trabajo y con movilizaciones en todas las ciudades de Corrientes; y ya está inscripta en la Subsecretaría de Trabajo.

“Pedimos, en principio, que los plazos del aumento salarial se acorten, recuperar el segundo cargo lo que nos vienen quitando desde 2020, que es una merma a valores actuales de más de 500 pesos, un salario que no llega a sortear la línea de pobreza. El segundo cargo no tiene el impacto que debería tener, y como se establece a nivel nacional”, expresó Ramírez en LRA 12.

Agregó que “el otro punto es que esta mentira oficial del 101%, en realidad están volcando ahí, están mejorando el salario básico, uno de los peores salarios básicos del país que hoy está en 29.036,75 pesos. Decimos mentira oficial porque intentan ponernos en contra de la sociedad haciéndoles creer que es una suma importantísima. No. Llegaría a 39 mil pesos, haciendo un haber de bolsillo de escasos 70 mil pesos”.

El paro provincial docente en el territorio correntino será por 48 horas, y se cumplirá con movilizaciones en calles y espacios públicos en todas las ciudades de Corrientes.

En la capital correntina la marcha arrancará a las 12 del mediodía frente al Colegio Nacional.

De la consulta digital, que el sindicato encaró la semana pasada, participaron más de 10 mil docentes manifestando su inconformidad con la propuesta oficial. Y con eso se solicitó la reapertura de la mesa de diálogo para llegar a una salida beneficiosa para los educadores, que se propuso al Ejecutivo Provincial.

Desde Suteco sostienen que:

• El impacto en el salario final de bolsillo será solo del 23,65% en el mes de marzo y no habrá actualizaciones hasta julio. Eso no recupera el poder adquisitivo perdido desde el año pasado y hasta julio la inflación ya habrá licuado la mejora ofrecida.

• Con la última propuesta, se observa un achatamiento de la Escala Salarial. Un/a docente con 0% de antigüedad cobrará casi lo mismo que uno/a con 50% de antigüedad.

• Vuelve el Fondo Compensa Nacional, pero no hay certeza de que el aporte nacional se aplique en los dos cargos y en toda la escala en la Modalidad Fonid, como se estableció en Paritaria Nacional; y que el plus se pague en los dos cargos.

• El 65% del haber se seguirá pagando al final de cada mes. Y el 35% restante se liquidará desdoblado (segunda y tercera semana a mes vencido) a través de plus. Es decir que el haber completo se paga en 3 cuotas.

• En la propuesta ofrecida por el Gobierno de la Provincia, los plazos son muy extendidos. El Salario Básico no se actualiza desde Octubre 2022. Hasta la actualización de Marzo 2023, pasaron seis meses, período en el que la inflación fue de casi el 50% en el NEA. La oferta del Ejecutivo es una actualización del 34% al básico a marzo, por lo que está 15 puntos debajo de la inflación local.

• Suteco solicitó oportunamente una cláusula de revisión mensual y que, en todo caso, la propuesta de actualización fuera hasta julio de 2023. Y volver a Paritaria Provincial Docente a mitad de año para discutir, de acuerdo al índice de inflación real del Nea.

• Se mantiene el porcentaje (35%) y aumentan los montos ($40.000) de fondos que no forman parte de la estructura estable del haber (Plus Unificado, Plus Extraordinario).

• Hasta el momento no hubo respuestas a los planteos de reactivación de servicios médicos recortados por el Ioscor, la falta de prestaciones en el interior provincial, la descentralización de Contralor Médico a través de los hospitales públicos; el pago de salarios atrasados a interinos y suplentes, entre otros puntos.