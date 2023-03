Los Pumas 7s tienen rivales para el seven de Hong Kong

martes 07 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, integrará el grupo clasificatorio A del certamen de Hong Kong, que se llevará a cabo desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril próximo.



En el seven de Hong Kong, octavo etapa del circuito mundial de la especialidad que organiza la World Rugby, Los Pumas 7s compartirán la zona A, junto con los seleccionados de Fiji, Samoa y Canadá. La zona B la integrarán Francia, Inglaterra y Honk Kong y Uruguay, mientras que la C la compartirán Australia, Estados Unidos, España y Japón.



Finalmente, la zona D estará compuesta por Irlanda, Nueva Zelanda, Kenia y Sudáfrica. .



El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, se consagró el domingo campeón del certamen de Vancouver, Canadá, válido por la séptima etapa del circuito mundial de la especialidad, al vencer en la final a Francia por 33 a 21 para quedarse con la Copa de Oro.



Con vista en París

Los Pumas 7s comparten el segundo lugar del Circuito Mundial de seven, junto con su par de Sudáfrica con 86 puntos, mientras que Nueva Zelanda es el líder con 107 unidades.



De este modo, el seleccionado argentino mantiene sus chances de acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que clasificarán los cuatro primeros de la tabla general, además de Francia por ser el país anfitrión.