Diferentes sensaciones

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) tuvieron suerte dispar en el primer día de actividad de la 2ª fecha del TC y TC Pista, que se disputa en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, ubicado en la localidad de Centenario.

En el TC Pista Rudito tuvo un día de menos a más con la Chevy del Coiro Dole Racing. En los entrenamientos fue 16ª en la primera tanda y 9ª en la segunda. En la clasificación marcó un tiempo de 1:30.103 para la mejor vuelta al trazado de 4380 metros para ser segundo en su grupo y quedó décimo en la general a 591/100 del chubutense Lucas Valle (Dodge), que hizo la pole con 1m29s512/1000.

Así Bundziak largó desde el quinto puesto en la segunda serie y en el giro inicial pudo mantener su puesto pese a la pelea con Nicolás Moscardini (Ford). En la tercera vuelta pudo superar a Facundo Chapur (Ford) y ver la bandera a cuadros en la cuarta posición de la batería que fue ganada por Rodrigo Lugón (Ford). Con este resultado el piloto oriundo de Puerto Iguazú largará la final desde la 8ª posición.

“Fue un día positivo, donde fuimos avanzando, nos falta un poco de potencia en el motor pero supimos mantenernos entre los diez. En la serie pude hacer una buena largada aguantar el ataque de Moscardini y cuando quise buscar a los punteros ya habían hecho una luz de diferencia, pero nos beneficiamos con los problemas mecánicos de Chapur”, explicó Bundziak.

“Vamos a analizar todo y hacer un repaso general para la final vamos a largar en el octavo puesto y buscaremos avanzar y mantenernos entre los diez para sumar fuerte de nuevo y seguir prendido en el campeonato”, agregó el misionero.

El domingo la final del TC Pista se correrá desde las 12.10 a 20 vueltas o 40 minutos y contará con la transmisión de la TV Pública.

Okulovich continúa embrollado

El obereño Carlos Okulovich (Torino) no pudo avanzar a la hora de clasificar en la segunda fecha del Turismo Carretera (TC).

En un trazado que provocó varios despistes en la tarde, el misionero marcó 1:29.724 para quedar en la 42ª posición. La pole quedó en manos de Julian Santero (Ford) con 1:27.187.

Con este resultado Okulovich largará en la 14ª posición en la tercera serie que se pondrá en marcha a las 10.30 y se podrá ver por la aplicación Motor Play.

“Son tres sectores donde me cuesta mucho y donde más perdemos que son salidas a la recta. Me faltan vueltas arribas del auto para poder volver a estar en el límite y volver a encontrar el ritmo. La categoría está muy profesional y no se puede regalar nada”, explicó Okulovich.

“No estoy conforme, me falta a mí, así que vamos a terminar la carrera y después programar una prueba para hermanarme con el auto, y volver a entrar en ritmo. El fin de semana de carrera es muy corto, hoy en los entrenamientos hubo dos banderas rojas y pudimos girar poco, así que después de esta carrera vamos a programar una prueba para ponernos a tiro, porque el equipo está poniendo lo mejor en el auto y me falta a mí”, agregó el obereño.

La gran final se pondrá en marcha desde las 13:20 -con transmisión en directo por la TV Pública- a 25 vueltas o 50 minutos de carrera.