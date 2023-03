Balacera y amenaza narco para Lionel Messi

jueves 02 de marzo de 2023 | 9:10hs.

Rosario es por estos días la ciudad más violenta de la Argentina. Las balaceras y los asesinatos se multiplican día a día, y los ataques a empresas locales son moneda corriente. En los últimos 14 meses la ciudad contabiliza 300 muertas violentas. Esta vez la balacera alcanzó a uno de los supermercados de la familia de Antonela Rocuzzo. Pero no solo balas recibió el lugar, si no que narcos también dejaron una amenaza dirigida a Lionel Messi. Un mensaje intimidante en el que involucran al intendente de la ciudad, Pablo Javkin.



Un supermercado perteneciente a la familia Rocuzzo, fue baleado en la madrugada de este miércoles y en el lugar dejaron una nota intimidatoria en la que se menciona al capitán de las selección y al intendente de la localidad de Rosario. "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", dice la nota escrita con tinta azul, en letras mayúsculas y sobre un trozo de papel madera.

Según se informó de la Policía de la localidad, el hecho ocurrió alrededor de las 2 en el Supermercado Único situado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo, en la ciudad de Rosario y el comercio recibió14 impactos de bala en su frente, todos en el frente de las persianas. Se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una moto y que estaría vinculado a barrabravas de la ciudad. Hace un mes, Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material balístico y busque cámaras de videovigilancia. Anoche, también en la zona oeste, un hombre fue acribillado de siete disparos, el hecho número 58 en lo que va del año. El hecho ocurrió en el barrio Urquiza. Minutos antes de las 20 horas, según fuentes del caso, los asesinos llevaron al hombre en auto hasta las inmediaciones de la intersección de las calles Amenábar y Barra, lo hicieron descender y lo ejecutaron.