El 7 de mayo se elegirán 419 ediles y 78 intendentes

El próximo 7 de mayo, la provincia de Misiones volverá a celebrar la democracia a través de las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos locales. Tanto la Justicia Electoral como las diferentes localidades, se van preparando para la contienda en la que se renuevan gobernador y vice, intendentes, concejales, entre otros. Los últimos comicios del 2021 fueron de medio término y se vieron envueltos de protocolos y cuidados, puesto que tuvo lugar en medio de la pandemia del Covid-19. Este año será diferente, las restricciones quedaron atrás y los 948.500 electores misioneros podrán sufragar sin limitaciones sanitarias.

Otra particularidad es que por primera vez, serán 78 los municipios que participen de las elecciones, teniendo en cuenta que en 2019 -última elección general- eran 76. Las últimas dos se aprobaron e incorporaron en los últimos cuatro años: Salto Encantado en 2020 y Fracrán en 2022. Por ello, estas dos comunas elegirán intendente por primera vez, teniendo en cuenta que por el momento se rigen con interventores (Andrés Podowka y Juan Carlos Fernández, respectivamente).

¿Qué se elige?

Los ciudadanos misioneros tendrán este año una gran responsabilidad al elegir los representantes Ejecutivos y legislativos provinciales y de cada localidad. Se votará por gobernador y vicegobernador, como también se renovarán 20 bancas en la Cámara de Representantes.

En el ámbito local, serán un total de 78 intendentes los que se elegirán, pertenecientes a todas las comunas de la Tierra Colorada. No obstante, solamente seis viceintendentes. Esto, a raíz de las localidades que aún se rigen por la Ley de Municipalidades no tienen la representación de esta figura, mientras que dentro del grupo de las comunas con Carta Orgánica, no todas previeron su incorporación. Sí lo hicieron Colonia Wanda, Eldorado, El Soberbio, Montecarlo, San Javier y San Pedro.

Por su parte, siguiendo la línea de las Cartas Orgánicas, se elegirá un total de 21 convencionales titulares, en tres municipios; es decir, siete por cada comuna. Corresponden a Campo Viera, Garupá y Comandante Andresito, que redactarán por primera vez su Carta Magna.

También así, los 78 municipios elegirán concejales, en diferente número, dependiendo la cantidad de población. En total entonces serán 419 los concejales que se elegirán en toda la provincia.

Las localidades que se rigen aún por la Ley de Municipalidades renovarán la totalidad de la bancada, que en la mayoría de los casos es de cinco ediles. Algo similar ocurre en Oberá, que pese a tener Carta Orgánica, renueva todo el recinto con sus nueves lugares. En cambio, en otros lugares, como Posadas, se renueva la mitad.

Por último, hay tres comunas que elegirán defensor del pueblo en esta oportunidad: San Vicente, San Javier y Posadas.



En cifras

948.500

Es la cantidad de electores que podrán sufragar en Misiones, un 3,62% más que en 2021, lo que representa un total de 34.128 electores nuevos.

