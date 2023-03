Reclamaron justicia por la muerte de suboficial atropellado

miércoles 01 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Durante la madrugada del pasado 10 de febrero, el suboficial de la Policía de Misiones Ángel Grance (37) resultó con graves lesiones que le provocaron la muerte luego de ser embestido por una camioneta Ford F100 cuando viajaba en su motocicleta junto a su pareja por calles internas del barrio Los Patitos, de la capital provincial.

Si bien el ocupante del vehículo mayor quedó detenido inmediatamente luego del hecho al dar positivo en 1,94 gramos por litro de sangre en la prueba de alcotest, seis días después recuperó la libertad bajo caución por orden de la Justicia, lo que generó un fuerte malestar en la familia y amigos del efectivo fallecido.

En este contexto, y por considerar que el conductor de la F100 implicada tuvo la firme intención de provocar el encontronazo contra la moto en la que viajaba la pareja, ayer por la mañana los allegados a Grance realizaron una manifestación frente al monumento El Mástil, en el cruce de las avenidas Uruguay y Mitre de Posadas.

La concentración fue para exigir el cambio de calificación legal en el que está actualmente el expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas y que investiga el caso hasta ahora como homicidio culposo en accidente de tránsito.

“No fue un accidente. Lo amenazó, lo premeditó y lo asesinó”, le leyó en una de las pancartas que allegados al uniformado exhibieron durante la concentración de ayer y que tuvo su comienzo pasadas las 8.30 de ayer.

Gran parte de la manifestación, la madre de Ángel Grance estuvo sentada en una silla, al mismo tiempo que sostenía una sombrilla que la cubría de los fuertes rayos del sol que ya se sentían por ese entonces.

Luego de hacer visible su reclamo y su malestar por la liberación del conductor de la camioneta, y tras dar entrevistas a varios cronistas que se acercaron al lugar para cubrir la manifestación pacífica, los asistentes se prepararon para marchar hacía el microcentro posadeño, más precisamente hasta la plaza 9 de Julio.

Pero un incidente hizo que la caminata tuviera que suspenderse de imprevisto.

La caminata al microcentro se suspendió por la colisión a un manifestante.

Y es que cuando el grueso de los manifestantes se disponía a comenzar la caminata, un automovilista de 51 años que circulaba por avenida Mitre, al intentar ingresar a Uruguay con su Citroen C4, embistió a Mario Alberto Grance, de 36 años, hermano del suboficial fallecido.

A raíz de esto, familiares de este último junto a otros vecinos que se acercaron a participar de la marcha se abalanzaron sobre el vehículo. Y acto seguido increparon fuertemente a su conductor por no haber frenado.

Ante esto, efectivos policiales que estaban en la zona debieron intervenir para calmar la aguas, mientras que a los pocos minutos una ambulancia de la Red de Trasladados arribó al lugar para instantes después llevarse al hombre atropellado al hospital.

Según pudo saber este matutino, las lesiones no fueron de consideración.

“El asesino lo pensó”

En diálogo con este matutino, Mario Grance expresó previo a ser impactado por el C4: “El asesino lo pensó, lo esperó y se ensañó apagando las luces de la camioneta, lanzándose intencionalmente para ejecutar a Ángel”.

Alegó que el imputado por la causa, identificado como Carlos B., vive enfrente de la casa de su hermano, en el barrio Néstor Kirchner, y que meses atrás le había robado las pertenencias de la casa de su familiar.

Mario agregó que el acusado amenaza a la familia para que dejen de pedir justicia, ya que el último viernes “mandó a un motociclista a amenazarme cuando estaba llegando a mi casa”.

El desconocido me advirtió que dejemos de molestar a Carlos, porque si no me iba a quemar la casa”, indicó el hermano de Ángel.

También señaló que hace unos días su madre asistió a la casa de Ángel para ver en qué estado se encontraba.

En ese momento, se presentó el imputado, para advertirle que se cuiden, porque iba a entrar en su domicilio e iba a violar a su hija, situación que puso en shock a la mujer.

Tanto fue el temor que desde ese día las puertas del domicilio de la madre de Ángel se encuentran con candado y rejas.

Por otra parte, el entrevistado expresó que todavía no entienden cómo el homicida de su hermano continúa libre. Señaló que se sienten desamparados y que “la Justicia actuó mal por liberar y dejar libre a un tipo que es peligroso”.