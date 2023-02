En Iguazú se busca eliminar la reelección indefinida

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú dio inicio al ciclo legislativo 2023 el pasado 1 de febrero, sin embargo, solamente han llevado adelante durante todo el mes una sesión (el 14 de febrero) y fue de carácter extraordinaria en la que se aprobó la adhesión al programa Ahora Patente. No obstante, los ediles trabajan de forma individual en los proyectos a ser presentados, entre los cuales se destaca una enmienda de la Carta Orgánica que busca limitar los mandatos consecutivos del Ejecutivo, además de la bancarización de las polémicas tasas ecoturística y el abasto.

Ambos proyectos son de autoría del concejal Rodrigo Lugo que ocupa la banca de Juntos por el cambio. “La semana que viene vamos a presentar un proyecto de ordenanza para la enmienda a la Carta Orgánica, para agregar o corregir la reelección indefinida del Ejecutivo local. Vamos a proponer una sola reelección 4 años más, una reelección y culminar allí”, recalcó Lugo.Este proyecto es similar al que trabaja el edil Javier Bareiro del partido Renovador. “No vendría mal que la nueva clase política que viene participando tenga en claro que no es sano este sistema que impone reelecciones indefinidas”, expresó Lugo.

Asimismo, reclama la bancarización de las tasas, sobre todo la polémica tasa ecoturística y la tasa de abasto que son motivo de constante queja y generan problemas para transportistas y turistas que no tienen opciones para abonar la tasa. Además, genera conflictos en los emprendimientos hoteleros. Es que pese a que la ordenanza indica que los pagos por parte de los alojamientos se harán por depósito bancario, esto no se cumple y deben abonar a un “cobrador” que recorre los alojamientos. Esta modalidad no solamente es más costosa para el municipio y provoca gastos de combustible, sino que es imposible controlar cuánto dinero realmente ingresa.

Otros ediles sostienen que se debe trabajar en otro mecanismo para generar ingresos y así brindar servicios a los visitantes y eliminar la tasa ecoturística, están trabajando en las cuestiones legales en consenso con empresarios.

