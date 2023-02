Bitrenes tienen pedidos y quieren más habilitaciones para crecer

lunes 20 de febrero de 2023 | 1:00hs.

Desde su habilitación para circular, en 2018, los bitrenes (un camión con al menos dos remolques) siguen manteniendo el transporte de variadas cargas entre Misiones y diversas ciudades del país. Quienes los usan o requieren sus servicios destacan que ahorran envíos y también son más eficientes en el uso de combustible. Algo más que importante en el esquema de costos actual de las empresas.

Para José Vera, presidente de transporte Forestal Garuhapé, los bitrenes han demostrado ser eficientes, seguros y si hubiera más rutas habilitadas podrían tener más pedidos por parte de empresas misioneras.

“Los bitrenes se están usando para el traslado de material forestal dentro de la provincia. Estamos con corredores desde El Alcázar hacia el Norte, tenemos habilitados ese corredor por la ruta 12 más algunos corredores provinciales. Si hubiera más corredores habilitados seguramente crecería el número de bitrenes”, aseguró.

Y siguió: “En cuanto a larga distancia se están utilizando para productos terminados, fundamentalmente para la mayor empresa forestal en la provincia que puede usar un corredor. Después por la ruta 14 desde Dos de Mayo a Buenos Aires está habilitado. Otra empresa forestal importante que está por la ruta 12 (más al Sur) no puede usar los bitrenes porque no tiene corredores habilitados. Por esto se limita un poco la demanda que puede haber de transporte”, comentó el empresario y también tesorero de la Asociación Misionera de Transportistas de Carga (Amitrac).

Explicó que la evaluación de conveniencia los bitrenes pueden ser convenientes desde distancias cortas dependiendo de su carga. “Si hablamos de productos terminados podemos hablar de que a los 300 kilómetros el uso de un bitren ya es muy competitivo. En áreas forestales ya es recomendable desde los 50 kilómetros en adelante. Si son tramos muy cortos no es tan competitivo pero para ciertos traslados sirve”.

Diferenció en tanto que su uso hasta ahora está limitado por las habilitaciones en las rutas nacionales y provinciales. “En el caso de Misiones nos limita porque los camiones no pueden volver cargados de Buenos Aires, porque tenemos corredores muy acotados. Si venimos por la ruta 14 no podemos entrar a Posadas que es un consumidor importante de transporte, no podemos llegar a Jardín América, no podemos llegar a Puerto Rico. En todo lo que es ruta 12 de Posadas hasta El Alcázar hay una restricción. En cambio se puede volver cargado con algo para la ruta 14 que pasa por Oberá, Aristóbulo del Valle, Alem. Obviamente para ingresar al casco urbano hay que desenganchar un módulo, que no es un problema se hace. Pero el crecimiento fuerte de este tipo de transporte no se da porque todavía tenemos corredores acotados”, detalló.

Limitaciones y beneficios

Vera indicó que las actuales limitaciones están establecidas por organismos oficiales y recordó que son en algunos casos permisivas con otros tipos de transportes. “La gran excusa para limitar el paso de los bitrenes por los organismos oficiales se da por su paso en los puentes. Como usuarios vemos que hay algunas discrepancias porque por ejemplo habilitan a que cruce un carretón de 70 toneladas por un puente pero por ese mismo lugar no puede pasar un bitren de 65 toneladas”.

Remarcó así que “fundamentalmente creo se deberían controlar los pesos. La extensión de los bitrenes es algo relativo. Creo se fueron rompiendo algunos mitos sobre el peligro de paso por la extensión. Los segundos de más que lleva pasar un bitren de un camión tradicional son muy pocos. No se tuvieron accidentes fatales desde su autorización. Y los casos de accidentes en general que hay registrados son muy pocos y de muy baja gravedad”.

A la hora de comentar los beneficios que se vieron hasta el momento con el transporte, el empresario destacó. “Tiene beneficios por todos lados. El mayor es el ahorro en combustible. Después hay una cuestión medioambiental, el bitren quema menos combustible fósil que un camión común. También simplifica envíos, no es lo mismo cargar un camión, hacer un acto administrativo, que hacer dos. Un camión que pueda llevar dos contenedores simplifica y ahorra mucho tiempo administrativo”, explicó.

Sobre algunas críticas que podrían caerle al sistema anticipó: “No es verdad que este tipo de transporte deja de lado a los conductores de camión, porque todo el país está con un déficit de transporte. Así que en este caso el bitren es una alternativa importante. También ante la escasez de camiones nuevos en el país, tener un bitren es una solución importante para manejar esas restricciones”

Complemento a los puertos

Vera refirió que el uso de bitrenes, puede facilitar el trabajo en los puertos. Y de esta forma se complementa con el transporte fluvial que se proyecta en crecimiento en la provincia.

“Es beneficioso que tengamos un puerto operativo. Por más que uno vea su negocio no se puede negar que habrá un beneficio para el total de la provincia, para todos los actores económicos”, apuntó. Y distinguió “A nivel personal y desde Amitrac creemos que el puerto de Posadas es un excelente emprendimiento. Y se complementará perfecto con la oferta del transporte terrestre, porque todo el movimiento hacia los puertos o hacia el ferrocarril se hace por camiones”, recordó.

Hasta 30,25 metros de longitud

Vera recordó que un bitren está compuesto por una unidad tractora (el camión en sí) y dos semiremolques. “En nuestro caso usamos semi remolques de 25,25 metros. Pero se pueden usar hasta de 30,25 metros. El gran desafío es utilizar la medida más extensa porque caben hasta dos contenedores de 40 pies.

Les facilitaría mucho a las empresas exportadoras enviar su producción en un sólo viaje”, ejemplificó.

Recordó que “Misiones se convirtió en los últimos años en una consumidora interesante de contenedores. Se envían muchos productos forestoindustriales a los puertos de Buenos Aires.

Las yerbateras y tealeras también requieren contenedores”.