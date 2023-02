“Me estoy despertando de una pesadilla, Trabajé turnos extra para viajar a Brasil”

domingo 19 de febrero de 2023 | 5:00hs.

Como viene informando este medio, una mujer de 29 años identificada como Jarmit Edit Jara, quien se percibe como coordinadora de una empresa ficticia de viajes, cometió un fraude otorgando pasajes a Camboriú y Río de Janeiro a 44 personas para salir desde Posadas el martes.

Por el hecho, una de las víctimas de ese fraude contó en detalle cómo vivió ese episodio cuando debía viajar con la mujer acusada y manifestó que espera que pueda recuperar por lo menos una parte del dinero entregado.

“Teníamos una relación de amistad, porque siempre me escribía. Tal era la confianza que cuando ella tuvo el inconveniente en Brasil, yo le mando los enlaces de lo que salía en las noticias y ella me decía que era un mal entendido, que los pasajeros habrían robado en el hotel”, expresó Susana Gamarra, una de las víctimas de la estafa.

Asimismo, Susana mencionó a este matutino que la confianza con la mujer que finalmente la engañó comenzó el año pasado, cuando viajó junto a una colega a Salta-Jujuy y posteriormente a Mendoza sin inconvenientes.

“Fuimos al viaje con mis compañeras de trabajo y le pagamos siempre por Mercado Pago”, mencionó la enfermera de 61 años.

“En julio o agosto del año pasado ella tuvo problemas con unos pasajeros. Por eso me escribe y me pregunta si puedo prestarle 15 mil pesos porque tenía que pagar un día más de hotel. Entonces le digo que me cobre como parte de pago para viajar a Brasil, ya que habíamos hablado de este viaje”, recordó.

Además, Susana contó que luego, ya decidida que iba a viajar rumbo a Brasil con Jara, le pasó 35.000 pesos para que quedara como pago para el viaje a Río de Janeiro. En esa posibilidad, la estafadora le ofreció la oportunidad de pagar en cuotas con tarjeta de crédito y la damnificada accedió.

“Cuando se acerca para que le pague, me cobra una parte y el resto me lo hace en 6 cuotas, para costear el total del viaje que valía 170 mil pesos, el cual terminé de pagar el 1 de enero”, indicó.

Crónica del fraude

Por otra parte, Gamarra narró en detalle cómo fueron los hechos el 14 de febrero, cuando se describió que habían sido engañados. Mencionó que la mujer de 29 años, se encontraba en la terminal y “hacía que hablaba por teléfono”. En esa línea, la mujer mencionó que la acusada “se acercó un rato a hablarme y me puso como referente para que le cuente a la gente que estaba, que yo ya había viajado con ella y era seguro”.

No obstante, cuando los turistas no salían aún rumbo a su destino de vacaciones, la mujer de 61 años dijo que le preguntaban a ella qué estaba sucediendo, a lo que ella sólo respondió que seguro pasó algo con el micro pero que se iba a solucionar, “porque todos pensábamos que iba a salir el viaje”.

En ese marco, ya cuando eran las 15.30 aproximadamente, la mujer que había organizado el supuesto viaje “se acerca para decirme que va a ir hasta la esquina de la terminal porque el colectivo estaba ahí y que yo reúna a toda la gente para subir”, alegó.

Pero ante este aviso se acercaron algunos de los pasajeros que también esperaban para viajar y dijeron que vieron cómo la mujer se iba muy apurada, casi corriendo y que no había ningún colectivo en la esquina. Luego de ese momento no volvieron a verla en ningún lado.

Por ello, ante la intriga de qué había pasado y al no poder comunicarse con la estafadora, ya que habría apagado su celular, los turistas esperaron en el lugar sin entender qué estaba ocurriendo.

Luego, cuando eran aproximadamente las 18, “ella manda mensaje al grupo de viaje pidiendo disculpas, diciendo que se canceló el viaje porque el colectivo con el que iban a trasladarse se rompió y que ella iba a tratar de devolver el dinero”, agregó Susana. Eso hasta el momento no ocurrió.

Por otro lado, la mujer, que trabaja en el área de la salud, mencionó que ya cuando las personas se dieron cuenta que fueron víctimas de una estafa ella no hizo la denuncia al instante, porque no podía creer que la mujer a la que le tenía confianza le sacó más de 200.000 pesos entre pago de viaje y supuestas compras de reales.

“No sé si fue la emoción por viajar o el impacto de haber sido estafada, pero no quise hacer la denuncia hasta el otro día que mis hijos me dijeron que ya estaban denunciando”.

De otras provincias

Según los datos que pudo obtener El Territorio, había gente aguardando para vacacionar a las playas brasileñas provenientes de Chaco y Formosa que fueron citados por la mujer de 29 años para que vayan a la terminal de Posadas a la medianoche. Mientras, a la gente oriunda de Posadas la citó para el mediodía. Además, había gente del interior de Misiones que esperaba el rodado por ruta.

Asimismo, Susana expresó: “Nos dijeron que en total llegó a 8 millones de pesos con la estafa a los 44 pasajeros. También nos contaron que ella está detenida”.

Finalmente, la mujer de 61 años manifestó: “Me estoy despertando de una pesadilla, porque trabajaba turnos extras para poder llevar un poco más de plata y conseguir algún regalo para mi familia. Pero todo el sacrificio, que es más desgastante por mi edad, fue en vano” cerró.

Por otra parte, fuentes oficiales informaron que la denunciada, identificada como Jarmit Edit Jara de 29 años, se abstuvo de declarar el viernes ante el juez de Instrucción Seis de Posadas, Ricardo Balor. Además, la acusada de fraude continúa detenida en la Comisaría Decimocuarta.