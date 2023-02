Adopción: casi 30 chicos misioneros buscan familias en otras provincias

jueves 16 de febrero de 2023 | 3:00hs.

Un total de 15 expedientes de niños y adolescentes fueron publicados en el último año y medio por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción Misiones (Ruaam). Tras los números de esos oficios judiciales se esconden las historias de 27 chicos, que pueden ser conocidas a grandes rasgos por quien visita el sitio web www.ruaam.jusmisiones.gov.ar.

Entre los documentos judiciales se destaca que 18 son adolescentes y los otros nueve son chicos de entre 5 y 11 años, todos residen en hogares convivenciales de Posadas y otros municipios.

La publicación de estos datos es oficializada por el Ruaam de manera virtual una vez que se agotaron las búsquedas de adoptantes en el ámbito provincial, es decir, los menores no encontraron familia que los cobije en Misiones. Es así que el sistema judicial se vale de determinados recursos para darles calidad de vida a niños cuyos derechos fueron vulnerados y sale a buscar adoptantes en otras provincias de Argentina.

Hermanos

En la lectura de las historias de estos niños resalta la de un grupo de seis hermanos: “El Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones del Poder Judicial informa que un grupo de seis hermanos: cuatro varones -de 5, 6, 8, 14 y dos niñas de 10 y 16 años de edad, se encuentran en situación de adoptabilidad y desean ser adoptados conjuntamente por una persona o familia, sin preferencia acerca del proyecto parental que propongan”.

“Los hermanos construyeron un vínculo amoroso sólido, por lo que la búsqueda de familia se orienta hacia un único grupo familiar que cuente con habilidades que permitan garantizar una escucha respetuosa, acompañamiento y la aceptación decidida de construir una familia numerosa. La convocatoria se encuentra dirigida a todo tipo de familias o personas, que -aunque no se encuentren inscriptas en los Registros de Adoptantes jurisdiccionales-, cuenten con disposición firme y responsiva para acompañar pacientemente al grupo fraterno en la integración de un nuevo escenario familiar y comunitario”, detalla el organismo judicial.

Otra búsqueda de adopción múltiple es la de tres hermanos, dos niños y una niña de entre 6 y 12 años. “El Ruaam convoca a personas o familias residentes en cualquier jurisdicción del país -con disposición para la adopción de un grupo fraterno-, esperan una familia que incondicionalmente, le brinden la oportunidad un desarrollo integral conjunto en un contexto familiar de cuidado y protección”, se lee en la búsqueda abierta en mayo de 2022.

“Los hermanos desean una convivencia fraterna conjunta y la oportunidad de construir una historia afectiva reparadora y para lograrlo se convoca a personas o familias -con o sin hijos-, que cuenten con una flexibilidad que permita nutrirse de herramientas para garantizar la permanencia de la construcción parental”, agregan.

En el sitio judicial hay otros cuatro grupos de dos o tres hermanos que también están en la espera de adoptantes.

Adhesión

Desde 2017, la Provincia adhiere al programa Buscamos Familias, que consiste en convocatorias públicas a nivel nacional para adoptar a niños o adolescentes que hayan sido declarados en estado de adoptabilidad y viven en hogares convivenciales.

La búsqueda de familias por convocatoria pública constituye la última instancia para restituir los derechos de niños y adolescentes a tener una familia. Se habilita cuando en el Ruaam y en la Red Federal de Registros no se encuentran familias o personas inscriptas dispuestas a asumir una vinculación adoptiva con niños, adolescentes o grupos de hermanos que se encuentran en situación de adoptabilidad.

A las convocatorias pueden postularse personas solteras o familias -con diferente estilo de parentalidad, con o sin hijos-, inscriptos y no inscriptos en los registros provinciales.

Última posibilidad

En una entrevista reciente con este medio, Claudia Galeano, responsable del Ruaam, había explicado que la mayor parte de esos menores de edad son adolescentes, algunos padecen enfermedades o discapacidad y fueron quedando de lado en las convocatorias, por eso se abren estos llamados nacionales como última alternativa para los chicos.

“Las convocatorias públicas son el último recurso, la última opción que tienen los adolescentes que llegan al sistema adoptivo porque no hay familias inscriptas para estos adolescentes desde los 12 a los 17 años”, había dicho.

Galeano había detallado que en este procedimiento especial “intervienen las 23 jurisdicciones y la Dirección Nacional con la cual articulamos permanentemente para tratar de restituir el derecho de estos chicos a tener una familia. La adopción es la última alternativa que tiene un niño de ver restituido su derecho”.

Galeano había destacado que sobre todas las cosas, “en estas convocatorias públicas la adopción debe ser transparente, ágil, dinámica porque es el derecho humano de estos niños”.

La titular del Ruaam además explicó que, en primer lugar, los jueces remiten el pedido de búsqueda de familias. Y lo que se hace es buscar postulantes en la provincia de Misiones, si no se encuentran la búsqueda se realiza en el lugar geográfico más próximo al centro de vida del niño -el Nordeste argentino-, “cuando no hay familias inscriptas en todo el país, se abre la última posibilidad que es este llamado público, a toda la sociedad, siempre y cuando las evaluaciones sean positivas”.

“Nuestro Código Civil Argentino establece como principio prioritario la adopción conjunta del grupo fraterno y es excepcional la separación de estos niños”, dijo al comentar que en los grupos de hermanos se prioriza la adopción de todos juntos.

A continuación contó que si una familia está interesada en una convocatoria debe presentarse, para ello “se dispone un encuentro en el que se realiza una evaluación de las capacidades parentales adoptivas. Si es positivo se comienzan a abrir los canales para dar mayor información y todo ese legajo se remite al Juzgado de Familia”.

“Desde allí, la convocatoria pública va a tener un plazo máximo de seis meses y es prorrogable por otros seis meses más a consideración del registro y el juez”, había sostenido.



Qué pasa si el menor llega a la mayoría de edad

Desde el año 2021 funciona en Misiones el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE) que da apoyo económico y afectivo a chicos en transición hacia la adultez. En la provincia son alrededor de 40 chicos los que lo integran de los cuales más de una veintena -que ya egresó de los hogares- perciben un fondo mensual para solventar sus gastos y los otros en etapa de egreso se encuentran en el proceso de inscripción al PAE. En todo ese camino lo acompaña un referente afectivo que elige el chico.

“Son jóvenes que no cuentan con alternativa familiar, no fueron adoptados o se agotaron todas esas instancias, y llegan a los 18 años y tienen que pensar en su progreso, en su proyecto de autonomía para salir de esas instituciones”, habían explicado desde el PAE.

El programa se enmarca dentro de la Ley 27.364 y consta de dos etapas: la primera abarca desde los 13 años hasta antes de su egreso del hogar, y la segunda que es cuando empiezan a cobrar la ayuda a través de una tarjeta de débito.

A partir de que egresan a los 18 años y hasta los 21 perciben mensualmente una asignación que corresponde al 80% de un salario mínimo vital y móvil. Los jóvenes mayores de 21 años que estudian pueden continuar en el programa hasta los 25 años.

Algunas dudas frecuentes sobre las adopciones

Documentos a presentar.

Cada provincia informa cuál es la documentación requerida, pero todos los documentos son personales y fáciles de reunir.

Por ejemplo: fotocopia del DNI, acta de matrimonio o unión convivencial, antecedentes penales y fotos.

Ingreso dinerario.

La ley no determina nada al respecto. No obstante, el postulante debe probar un ingreso suficiente para poder afrontar los gastos de la crianza. No hay necesidad de ser propietario. Pero sí hay que contar con un lugar adecuado acorde a las necesidades del niño o adolescente.

Casado o soltero.

Todos poseen las mismas oportunidades a la hora de la selección de legajos por parte del juez. Cada búsqueda se hace en base a las características y necesidades del niño. Tampoco hay prioridad entre matrimonios heterosexuales u homosexuales.

Para agendar

Para comunicarse con el Ruaam y conocer más sobre el proceso de inscripción para la adopción las personas deben llamar de lunes a viernes de 7 a 12 al teléfono fijo: (0376) 44-36169 o (0376) 44-46417 o escribir al correo electrónico: adopcion@jusmisiones.gov.ar o ruaam@jusmisiones.gov.ar