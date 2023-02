Teorías conspirativas relacionan el choque de un tren con químicos con los anuncios de supuestos ovnis en Estados Unidos

lunes 13 de febrero de 2023 | 17:19hs.

El descarrilamiento de un tren de carga en Ohio cerca del límite estatal de Pensilvania dejó una masa destrozada y carbonizada de furgones y llamas el sábado y las autoridades iniciaron una investigación federal y monitorearon la calidad del aire de los diversos químicos peligrosos en el tren. La detención de un periodista de la cadena News Natiion, Evan Lambert, que cubrió el accidente y los días posteriores, denunciando en sus redes un posible desastre de magnitudes incalculables por la explosión de los químicos desató una maraña de teorías conspirativas que llenan las redes sociales a esta hora y que hablan de una maniobra del gobierno de los Estados Unidos para tapar el accidente con información sobre avistaje de Objetos Voladores No Identificados y su derribo.

Todo comenzó cuando unos 50 vagones de tren se descarrilaron en East Palestine, una comunidad en Ohia. El hecho sucedió como a las 21 de la noche del viernes 3 de febrero cuando el tren transportaba una variedad de productos desde Madison, Illinois, a Conway, Pensilvania. El problema no fue el descarrilamiento, si no el incendio posterior, que afectó el contenido químico de algunos vagones. “El incendio posterior al descarrilamiento abarcó la longitud de los vagones del tren descarrilados”, explicó Michael Graham, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), a los periodistas el sábado por la noche.

Norfolk Southern informó que 20 de los más de 100 vagones fueron clasificados como que medio de traslado de materiales peligrosos. Esos materiales son definidos así para la carga que podría representar cualquier tipo de peligro “incluyendo riesgos inflamables, combustibles o ambientales”. Graham dijo que el descarrilamiento incluyó 14 vagones que transportaban cloruro de vinilo que “han estado expuestos al fuego” y al menos uno “está liberando intermitentemente su contenido por medio de un dispositivo de liberación de presión”.

“En este momento estamos trabajando para verificar qué contenedores con materiales peligrosos, si los hay, han sido afectados”, afirmó. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y Norfolk Southern siguen monitoreando la calidad del aire, y los investigadores iniciarán sus operaciones en el lugar “una vez que la escena esté segura y protegida”, agregó. El cloruro de vinilo, usado para elaborar la resina de plástico rígida policloruro de vinilo usada en una variedad de productos plásticos, está asociada con un aumento de cáncer hepático y otros cánceres, según el Instituto Nacional del Cáncer del gobierno federal. Las autoridades federales dijeron que también les preocupan otros materiales potencialmente peligrosos.

De hecho, el alcalde de East Palestine, Trent Conaway declaró en un principio el estado de emergencia por un “descarrilamiento de tren con materiales peligrosos”, luego aseveró que los monitores de calidad del aire en una zona de 1,6 kilómetros (una milla) no habían mostrado lecturas peligrosas.

Por esto fueron desalojadas entre 1.500 y 2.000 de los entre 4.800 y 4.900 residentes del pueblo, pero se desconocía cuántos realmente fueron afectados, explicó Conaway. Las autoridades acondicionaron una escuela secundaria y un centro comunitario para albergar a decenas de personas. Entre las pocas docenas de residentes que se refugiaron en la escuela secundaria se encontraba Ann McAnlis, quien dijo que un vecino le había enviado un mensaje de texto sobre el accidente.

Tras el accidente, y luego de evaluar la situaciòn y las posibilidades, las autoridades especializadas decidieron que lo mejor para deshacerse del material contaminante, evitando el menor daño, era provocar un incendio controlado, acompañado de un monitoreo en tiempo real de la calidad del aire para evitar contaminaciones riesgosas. Así fue que durante seis días trabajaron en el lugar. Hasta aquí la información del hecho. Pero ¿dónde nace la teoría conspirativa que lo realciona con supuestos ovnis?

Las teorías conspirativas

Hasta aquí todo parecía un hecho peligroso más, pero nada que alarmara mucho más allá de los límites de la ciudad afectada. Con el correr de los días el periodista Evan Lambert comenzó a informar acerca de lo que seapreciaba en la zona. Y comenzó a cuestionar la información oficial a partir de lo que él podía ver en el lugar. Puesto que mientras oficialmente se hablaba de niveles normales en la calidad del aire, se veían en la ciudad operativos con trabajadores que llevaban una protección propia del trabajo en contextos de alta contaminación. Además, algo que hasta el momento no se había mencionado por las autoridades, se comenzó a plantear la posibilidad de la contaminacón de causes de agua.

Las teorías conspirativas si dispararon luego de que el pasado jueves Lambert fuera detenido durante una conferencia de prensa donde el gobernador Mike DeWine ofrecía información actualizada sobre el accidente. La detención de Lambert se produjo, según la información oficial, luego de que las autoridades le solicitaran que dejara de transmitir en vivo con su celular lo que sucedía en el detrás de cámara de los preparativos de la conferencia. Produciéndose allí un entredicho que temrminó en su detención.

Este hecho, y la intensidad con la que Lambert había informado lo sucedido en el accidente de trenes, con mucho más información que los canales oficiales, fue sufienciente para que los especialistas en elaborar teorías conspirativas se activaran en las redes sociales para desatar un caos informativo en el que se habla de un "Chernobyl químico" con peses muertos por ríos contaminados y gando muerto por el aire contaminado.

Lo cierto es que hasta el momento la única información certificada y comprobable es la oficial, que no indica la existencia de víctimas fatales por el accidente, y que el fuego, con el que decidieron desacerse de los químicos que no podían ser recuperados, fue controlado seis días después del accidente. Pero las teorías conspirativas están, en estos momentos, corrieron como reguero de pólvora por las redes sociales. Teorías que aseguran que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando las noticias del derribo de objetos voladores no identificados para ocultar los sucedido en Ohio.