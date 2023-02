Jardines Maternales con un panorama complicado de cara al 2023

viernes 10 de febrero de 2023 | 10:45hs.

Comienza el ciclo 2023 y son los Jardines Maternales los que ultiman detalle para abrir sus puertas y albergar a los más pequeños. Si bien, su funcionamiento, se volvió una necesidad vital, son pocos los que pueden sostenerse debido al complicado panorama económico.

Judith Salom, referente de la Asociación de Directoras de Maternales Privados, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Dentro de la asociación tenemos 16 jardines maternales que tenemos registrados en la ciudad de Posadas, después tenemos un jardín en Oberá y un jardín en Puerto Iguazú. Demanda siempre hay porque los Jardines Maternales siempre son una necesidad, el problema es que somos una institución muy pequeña y tenemos una capacidad para albergar pocos niños”.

“Una salita de bebé tiene capacidad para 10, siempre que hablemos de brindar al niño una atención personalizada y respetuosa y pese a la creciente demanda no hay aperturas de nuevos Jardines Maternales porque es una actividad que es inviable económicamente, nosotros siempre aclaramos que estábamos mal antes de la pandemia, estuvimos muy mal durante la pandemia y seguimos mal porque al trabajar con pocos niños en una franja etaria que requieren de atención personalizada, las instituciones necesitamos contar con mucho personal adulto que figura como empleado de comercio y eso trae costos altísimos para la institución, aparte de los impuestos, los servicios, alquileres y todos los gastos que tenemos que son muy altos”, advirtió.

Además dijo que ante las complicaciones financieras son muchas las instituciones que se encuentran endeudadas, con suerte podemos pasar la plata de mano en mano y otros estamos endeudados, “por ejemplo, el Jardín Campanita del cual soy directora, antes de la pandemia comenzó con un rojo de 300 mil pesos y después nos agarró la pandemia y así arrancamos todos los años y después a lo largo del año se va saneando la economía y es imposible aumentar la cuota al ritmo de la inflación porque cada vez que se hace un ajuste la gente se pone mal porque los sueldos tampoco suben”.

“Nosotros trabajamos con un mínimo de tres horas, de lunes a viernes con un costo de 20 mil pesos por mes y a partir de esas tres horas por cada hora demás que se requiere son cuatro mil pesos al mes y por sala son dos los adultos”, detalló.

Proyectos

Por otra parte, la Asociación de Jardínes Maternales en el 2020 presentó dos proyectos para crear un registro que regule su funcionamiento y a su vez ayuda para poder solventar los gastos que enfrentan. “Los proyectos no tuvieron tratamiento pero en principio se solicitó en primer lugar un Registro Provincial de Jardines Maternales porque hay muchas instituciones que trabajan al margen de la legalidad, otros no están cuidados y además durante la pandemia también aparecieron muchos talleres con una propuesta de juego por horas y algunos quedaron, pero no están registrados”

“El año pasado salió una actualización de la ordenanza de jardines maternales donde en el artículo 10 dice que la Municipalidad va a publicar y actualizar periódicamente los jardines maternales que están debidamente registrados, entonces cualquier papá que busque un jardín y quiera ver en qué condiciones está en una página verá cuál elegir”, indicó.

Finalmente refirió que se solicitó una asistencia para cubrir parte de los costos en carga sociales, “somos una fuente generadora de mucho trabajo porque cada jardín tiene un promedio de 16 empleados pero se hace difícil, este jardín en particular cerró tres salas a la tarde porque no se puede sostener”.